Y la fiesta no acaba: NL invita a seguir viviendo los Fan Fest

Aunque el Estadio Monterrey ya cerró su participación en el mundial el Fan Fest continuará con partidos, conciertos y actividades gratuitas hasta el 19 de julio

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Aunque el Estadio Monterrey ya concluyó su actividad como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fiesta mundialista continuará en Nuevo León con conciertos, transmisiones de partidos y actividades culturales que permanecerán hasta el próximo 19 de julio.

Tras el último encuentro disputado el lunes entre Marruecos y Países Bajos, el Gobierno del Estado informó que el FIFA Fan Festival seguirá ofreciendo una amplia cartelera de espectáculos gratuitos, además de la proyección de los partidos restantes del torneo.

Asimismo, adelantó que, tras la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final, se contempla la llegada de más artistas de talla internacional para ampliar la oferta de entretenimiento.

FIFA destaca lleno total en el Estadio Monterrey

La FIFA informó que el Estadio Monterrey registró una ocupación del 100% durante los cuatro partidos del Mundial 2026, con una asistencia promedio cercana a 52,200 aficionados por encuentro.

Además de los partidos transmitidos en las pantallas gigantes del Parque Fundidora y del anfiteatro del Parque del Agua, el ambiente ha sido complementado con presentaciones musicales, como la del grupo 3Ball Monterrey.

La programación continuará con la transmisión de encuentros mundialistas y la participación de artistas como El Gran Silencio, Jumbo, El Malilla y Los Payasónicos, quienes encabezarán los conciertos programados para los próximos días.

Más de un millón de personas han visitado el FIFA Fan Festival

El Gobierno estatal destacó que todas las actividades del FIFA Fan Festival y del Foro Cultural del Pabellón Parque del Agua son completamente gratuitas y buscan mostrar la riqueza cultural, artística y gastronómica de Nuevo León a visitantes nacionales y extranjeros.

Como parte de las novedades, en el Parque Fundidora fue habilitada la zona Fut & Kids, un espacio dedicado a niñas y niños con actividades recreativas relacionadas con el futbol y el Mundial.

Hasta el momento, el FIFA Fan Festival ha recibido más de un millón de visitantes durante los primeros 18 días del torneo, cifra que coloca a Monterrey como la segunda ciudad con mayor asistencia, solo detrás de la Ciudad de México.

FIFA agradece a Monterrey por su participación en el Mundial 2026

Tras concluir los partidos programados en la ciudad, la FIFA agradeció oficialmente a Monterrey por su hospitalidad y organización como sede del torneo.

El organismo recordó que la ciudad albergó cuatro encuentros, incluido el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, y destacó que tres de ellos registraron lleno absoluto, con una ocupación promedio del 99.9%.

También resaltó momentos históricos como la clasificación de Sudáfrica a una fase de eliminación directa, la goleada de Suecia sobre Túnez, la victoria de Japón frente al conjunto tunecino y la eliminación de Países Bajos a manos de Marruecos en los dieciseisavos de final.

Por separado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió un mensaje en video para agradecer a Monterrey, reconocer el trabajo de los voluntarios y colaboradores, y destacar la calidez con la que fue recibida la afición durante el Mundial 2026.