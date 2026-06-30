¿Y si sí?: Regios llenan Fan Festival para apoyar a México

Con camisetas, banderas y cánticos, cientos de aficionados se reúnen en el Fan Festival de Monterrey para apoyar al Tri en un duelo decisivo

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Bajo la eterna premisa del "y si sí", cientos de aficionados regiomontanos comenzaron a abarrotar las instalaciones del Monterrey FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora, listos para vivir la adrenalina del crucial encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.

El ambiente previo en el recinto es de pura fiesta e ilusión.

Una marea verde, armada con camisetas, banderas y cánticos, ya se encuentra congregada frente a las pantallas gigantes del festival, preparada para enviar toda su energía al Tricolor, que se jugará el pase a los octavos de final sobre la cancha del Estadio Ciudad de México.

Aunque el combinado nacional disputa su permanencia lejos de tierras regias, la pasión local no se queda atrás.

Las miradas y las esperanzas están puestas en el reloj, a la espera de que se escuche el silbatazo inicial en punto de las 19:00 horas, momento en que Monterrey se unirá en un solo grito de apoyo con la fe intacta de seguir avanzando en la máxima fiesta del futbol.