El Horizonte - La verdad como es
Nuevo León

Inicio / Nuevo León / ¿Y si sí?: Regios llenan Fan Festival para apoyar a México

¿Y si sí?: Regios llenan Fan Festival para apoyar a México

Con camisetas, banderas y cánticos, cientos de aficionados se reúnen en el Fan Festival de Monterrey para apoyar al Tri en un duelo decisivo

Por Vanessa Aguilar | 30 Junio 2026

Bajo la eterna premisa del "y si sí", cientos de aficionados regiomontanos comenzaron a abarrotar las instalaciones del Monterrey FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora, listos para vivir la adrenalina del crucial encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.

El ambiente previo en el recinto es de pura fiesta e ilusión. 

Una marea verde, armada con camisetas, banderas y cánticos, ya se encuentra congregada frente a las pantallas gigantes del festival, preparada para enviar toda su energía al Tricolor, que se jugará el pase a los octavos de final sobre la cancha del Estadio Ciudad de México.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 16.07.30.jpeg

Aunque el combinado nacional disputa su permanencia lejos de tierras regias, la pasión local no se queda atrás. 

Las miradas y las esperanzas están puestas en el reloj, a la espera de que se escuche el silbatazo inicial en punto de las 19:00 horas, momento en que Monterrey se unirá en un solo grito de apoyo con la fe intacta de seguir avanzando en la máxima fiesta del futbol.

Comentarios