Cerrar X
EH_UNA_FOTO_fb8302dabb
Tamaulipas

Advierten cierre de restaurantes en Matamoros por impuestos

Denuncian impuestos 'impagables' y piden apoyo al comercio local para evitar despidos y una crisis en el sector restaurantero de Matamoros

  • 28
  • Octubre
    2025

CANIRAC Matamoros advierte que, ante cobros excesivos de impuestos de gobierno, se prevé una ola de cierres de restaurantes, con 40 negocios a punto de dejar de operar en esta frontera.

El dirigente de los restauranteros señaló que los cobros son “impagables” y excesivos, con sanciones de más de 100 mil pesos, lo que dejaría sin trabajo a decenas de personas.

También mencionó que las multas e impuestos que el gobierno exige, terminaron por afectar al negocio ya que eran tan elevadas que al restaurante no le dejaba margen de ganancia, por lo que pidió a las autoridades que dejarán de cobrar esos precios excesivos y apoyarán más al comerció local porque Matamoros, se va a quedar sin restaurantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_44_08_PM_e1233a9f04
Aumenta 20% la recaudación aduanera en México
Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_34_04_PM_5f9ac1e6e2
Aclara alcalde de Matamoros a CANIRAC cierre de negocios
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T163709_567_d725640e2a
Exigen legisladores frenar abusos en hospitales privados
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×