Advierten cierre de restaurantes en Matamoros por impuestos

CANIRAC Matamoros advierte que, ante cobros excesivos de impuestos de gobierno, se prevé una ola de cierres de restaurantes, con 40 negocios a punto de dejar de operar en esta frontera.

El dirigente de los restauranteros señaló que los cobros son “impagables” y excesivos, con sanciones de más de 100 mil pesos, lo que dejaría sin trabajo a decenas de personas.

También mencionó que las multas e impuestos que el gobierno exige, terminaron por afectar al negocio ya que eran tan elevadas que al restaurante no le dejaba margen de ganancia, por lo que pidió a las autoridades que dejarán de cobrar esos precios excesivos y apoyarán más al comerció local porque Matamoros, se va a quedar sin restaurantes.

