Advierten multas por vehículos abandonados en Reynosa

El municipio mantiene un trabajo coordinado para atender los predios baldíos y abandonados que son utilizados como basureros clandestinos

El municipio de Reynosa intensificará las acciones para retirar vehículos abandonados o "yonkeados" que permanecen en la vía pública, al considerar que representan un riesgo para la seguridad, la salud y la adecuada utilización de los espacios comunes.

El secretario de Servicios Públicos Primarios, Antonio Chávez, explicó que este tipo de unidades pueden convertirse en focos de infección y en lugares propicios para que personas cometan actos delictivos o se genere fauna nociva, afectando directamente a los vecinos de las colonias donde permanecen por largos periodos.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad exhortó a los propietarios de estos vehículos a retirarlos de manera voluntaria, ya que ocupar espacios públicos de esta forma constituye una falta administrativa que puede derivar en la aplicación de multas conforme a los reglamentos municipales.

"La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad invita a los vecinos a poner sus vehículos, abandonados o 'yonkeados', a retirarlos, porque esto genera un foco de infección, crea espacios donde se pueda meter gente a delinquir, crea espacios donde se pueden crear animales; lo que buscamos es que todos esos espacios sean liberados para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellos", señaló el funcionario.

De manera paralela, el municipio mantiene un trabajo coordinado con diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Urbano, para atender los predios baldíos y abandonados que son utilizados como basureros clandestinos.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los propietarios de estos terrenos para que realicen las labores de limpieza correspondientes, ya que, de no hacerlo, también podrán ser acreedores a sanciones económicas.

"También la Secretaría de Desarrollo Urbano pasa a invitar y exhortar a todos los vecinos que tienen sus predios baldíos y abandonados o que están utilizando como basurero clandestino, a que los limpien; si no, serán acreedores a una multa", agregó Antonio Chávez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca recuperar espacios públicos, mejorar la imagen urbana y reducir riesgos sanitarios y de seguridad en beneficio de los habitantes de Reynosa.