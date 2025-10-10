Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco

Esta alerta fue emitida por la Capitanía de Puerto Regional en Tampico y va dirigida hacia los marinos, pescadores y a toda, en donde explicaron que debido a las fuertes lluvias de los últimos días, provocó un crecimiento del caudal del río Bravo y llevaba una gran palizada.

Este jueves, a partir de las 08:30 horas, el Puerto de Tampico solo quedó abierto a la navegación marítima para embarcaciones mayores de 500 unidades de arqueo bruto (UAB), informó la dependencia federal.

De acuerdo con el aviso oficial, los parámetros meteorológicos han disminuido, registrándose vientos del noreste de 12 nudos (22 km/h) con rachas de hasta 20 nudos (37 km/h) y un oleaje que oscila entre 3 y 5 pies (0.6 a 1.5 metros), condiciones que permiten la reapertura del puerto a las embarcaciones mayores.

Sin embargo, la autoridad marítima exhortó a extremar precauciones ante el aumento en el nivel del río Pánuco, que está generando el arrastre de palizada hacia la zona de Escolleras de Playa Miramar, lo que podría ocasionar daños en las embarcaciones o entorpecer las maniobras de ingreso y salida.

Además, las autoridades marítimas señalaron que también se está en alerta debido a la presencia de remolinos en la zona de Escolleras en Playa Miramar, el cual representa un. Peligro para la navegación, especialmente en embarcaciones menores.

Creciente de ríos provoca cierre al paso de vehículos en varios vados

La creciente de los ríos en el centro de Tamaulipas, especialmente en Estación Santa Engracia, ha llevado a las autoridades a tomar medidas de seguridad para proteger a la población.

El acceso a la zona ha sido limitado y se acordonó el área para evitar el paso de vehículos hacia el lugar conocido como Balconcitos del municipio de Güémez.

Y es que las lluvias no han dado tregua en las últimas 48 horas en la zona, donde muchas comunidades han quedado incomunicadas debido a las crecientes de ríos y arroyos.

Medidas de seguridad

La Coordinación Estatal de Protección Civil ha informado que la creciente de los ríos se debe a las lluvias registradas en distintas regiones de Tamaulipas.

Se ha pedido a la población extremar precauciones, especialmente durante los fines de semana, cuando acuden familias a zonas turísticas.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, ha enfatizado la importancia de no arriesgar la vida ni la de los pasajeros por una imprudencia.

Ríos afectados

Los ríos afectados en el centro de Tamaulipas incluyen el río Corona, Soto la Marina y el río San Fernando, entre otros.

La creciente de estos ríos puede poner en riesgo a menores y a personas que ingresan bajo los influjos del alcohol.

Recomendaciones

Se recomienda a los automovilistas transitar con prudencia por vialidades con espejos de agua o corrientes en desniveles.

Es importante seguir las indicaciones de las autoridades y evitar zonas de riesgo.

Lluvias han sido benéficas más que catastróficas: Villarreal Anaya

El gobernador Américo Villarreal Anaya dijo en entrevista que, después de padecer varios años de sequía, estas lluvias que se registran en el estado, y con mayor intensidad en el centro y sur, significan bendiciones.

“Y haber tenido experiencias tan fuertes como la que sucedió en la zona conurbada cuando hace dos años estábamos al 1% del sistema lagunario, increíble, que cuando uno ve el sistema lagunario, diga: ‘Es que se secó', pues se secó, entonces preferimos batallar con los encharcamientos a tener la falta de agua”, dijo el mandatario estatal.

Resaltó que, durante la reunión de esta mañana en la mesa de seguridad, y en base al reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se tuvieron precipitaciones de 125 mm en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

“Sí había encharcamientos ponderados máximos de 40 a 50 cm y están activándose las bombas de Conagua y las propias del estado de la secretaría de recursos hidráulicos para poder coadyuvar a su desalojo, aunque no ha sido ninguna condición afortunadamente catastrófica, sino manejable hasta este momento”, dijo Villarreal Anaya.

Por su parte, el Observatorio de Ciudad Victoria reportó una precipitación acumulada de 60.9 mm en la capital del estado, mientras que el Departamento de Protección Civil Municipal procedió a los cierres de los vados de la Avenida del Estudiante, de la Colonia Francisco I. Madero, Colonia San Marcos, el Desnivel que conecta con la Calle Juárez y el puente vehicular del Ejido La Libertad; todos ya se encuentran rebasados por la corriente del Río San Marcos.

