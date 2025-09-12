Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_12_at_1_13_47_AM_33539a8288
Tamaulipas

Américo acuerda más participación de colectivos

El gobernador, Américo Villarreal, se reunió ayer con colectivos de búsqueda y acordó que sus representantes se integren a las Mesas Ciudadanas de Seguridad

  • 12
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se reunió ayer con colectivos de búsqueda y acordó que sus representantes se integren a las Mesas Ciudadanas de Seguridad, con el fin de dar seguimiento directo a sus demandas.

Asimismo, se dio a conocer que los colectivos serán los encargados de priorizar los casos más sensibles que requieran atención especializada en temas de salud, educación o de paquetes alimenticios, y que reciban atención inmediata por parte de las diferentes dependencias.

La reunión fue un hecho insólito porque es la primera vez que un mandatario estatal se reúne con miembros de colectivos de búsqueda.
Estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena; el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez; y el subsecretario de Legalidad, Jorge Beas Gámez.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 1.13.47 AM.jpeg

Durante el encuentro, Villarreal Anaya reiteró su compromiso para escuchar y atender todas sus demandas.

El mandatario tamaulipeco reiteró que Tamaulipas es uno de los estados que menos personas no localizadas registra en los últimos tres años.

La reunión se realizó en las instalaciones del C3, luego de presidir la Mesa de Seguridad.

Los miembros de los distintos colectivos reconocieron que, por primera vez en muchos años, un gobernador los atiende personalmente para avanzar en la integración de mecanismos y el reforzamiento de la capacidad operativa de los órganos o dependencias encargadas de esta tarea en Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_14_fc75e25acb
Carney llegará a Palacio Nacional para reunión bilateral
Whats_App_Image_2025_09_11_at_1_06_06_AM_7acaababbf
‘Frenan’ a traileros en Tamaulipas por no hablar inglés
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T201238_814_09b24f4bb1
Fortalece Miguel Flores relación bilateral con EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_6_37_13_PM_2_e631bd37b7
Conmemoran el Día de la Terapia Asistida con Animales
AP_25255822195981_2dfb3433e4
Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL
AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×