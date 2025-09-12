Américo acuerda más participación de colectivos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se reunió ayer con colectivos de búsqueda y acordó que sus representantes se integren a las Mesas Ciudadanas de Seguridad, con el fin de dar seguimiento directo a sus demandas.

Asimismo, se dio a conocer que los colectivos serán los encargados de priorizar los casos más sensibles que requieran atención especializada en temas de salud, educación o de paquetes alimenticios, y que reciban atención inmediata por parte de las diferentes dependencias.

La reunión fue un hecho insólito porque es la primera vez que un mandatario estatal se reúne con miembros de colectivos de búsqueda.

Estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena; el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez; y el subsecretario de Legalidad, Jorge Beas Gámez.

Durante el encuentro, Villarreal Anaya reiteró su compromiso para escuchar y atender todas sus demandas.

El mandatario tamaulipeco reiteró que Tamaulipas es uno de los estados que menos personas no localizadas registra en los últimos tres años.

La reunión se realizó en las instalaciones del C3, luego de presidir la Mesa de Seguridad.

Los miembros de los distintos colectivos reconocieron que, por primera vez en muchos años, un gobernador los atiende personalmente para avanzar en la integración de mecanismos y el reforzamiento de la capacidad operativa de los órganos o dependencias encargadas de esta tarea en Tamaulipas.

