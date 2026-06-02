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Tamaulipas

Arrollan a vendedor en triciclo en Matamoros; responsable huyó

El conductor responsable, quien manejaba una camioneta tipo F-150 color rojo y sin placas, se dio a la fuga inmediatamente después del percance y fue detenido

  • 02
  • Junio
    2026

Un vendedor de dulces y frituras resultó lesionado luego de ser arrollado mientras circulaba en su triciclo en el cruce de Acción Cívica y Canales, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este día.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto dejó completamente destruido el triciclo con el que el hombre se ganaba la vida, mientras que la víctima sobrevivió “de milagro”, pese a la fuerza del accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde fue ingresado para su valoración médica.

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El conductor responsable, quien manejaba una camioneta tipo F-150 color rojo y sin placas, se dio a la fuga inmediatamente después del percance, dirigiéndose hacia el Puente Internacional Los Tomates.

Sin embargo, momentos más tarde se informó que el sujeto fue localizado y detenido en dicho cruce internacional, siendo puesto a disposición de las autoridades correspondientes en Matamoros para el seguimiento legal del caso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales del conductor.


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