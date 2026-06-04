Asalta tienda de conveniencia y huye a pie en avenida del Niño

La mañana de este jueves se registró un asalto en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida del Niño, en la esquina con Solidaridad, donde un sujeto logró apoderarse de dinero en efectivo tras amenazar a la empleada con un desarmador.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 horas, cuando el individuo ingresó al establecimiento y, portando la herramienta, intimidó a la trabajadora, identificada como Araceli, para obligarla a entregar el efectivo de la caja registradora.

De acuerdo con la descripción proporcionada, el presunto responsable vestía una camisa de manga larga color celeste y pantalón de mezclilla azul. Tras cometer el robo, salió del lugar y se dio a la fuga a pie con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como agentes de la Guardia Estatal, acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y dar inicio a las indagatorias.

Como parte de las investigaciones, las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio con el objetivo de identificar al agresor. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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