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Tamaulipas

Asaltan tienda, irrumpen negocios y aumentan agresiones

Las autoridades ya trabajan en la recopilación de evidencia para tratar de identificar y localizar al presunto responsable de estos hechos.

  • 01
  • Junio
    2026

La incidencia delictiva en el municipio continúa en aumento, luego de registrarse en las últimas horas diversos robos a comercios y agresiones a ciudadanos, generando preocupación entre la población.

Durante la madrugada de este lunes, un asalto con violencia se registró en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Lauro Villar, en el cruce de las calles Sierra Leona y Playa Hornos. De acuerdo con los reportes, un sujeto con el rostro cubierto con un paliacate rojo forzó el acceso principal, dañando la puerta y rompiendo el cristal para ingresar.

En el interior se encontraba una empleada, quien fue amagada y obligada a entregar el dinero de la caja registradora. El delincuente logró apoderarse de aproximadamente mil 500 pesos en efectivo, además de dos cajetillas de cigarros, para después huir con rumbo desconocido. Testigos señalaron que vestía ropa oscura y cubría su rostro para evitar ser identificado.

Tras el incidente, elementos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que el establecimiento realizó la reposición de los daños materiales.

A este hecho se suma otro robo ocurrido en la zona centro de la ciudad, específicamente en una plaza comercial ubicada en el cruce de la calle Quinta y Morelos.

Elementos de la Guardia Estatal de Proximidad atendieron el reporte, donde se confirmó que un individuo ingresó a una escuela de inglés y a un restaurante de sushi. En el primer establecimiento, el responsable sustrajo una laptop y una cámara, mientras que en el restaurante únicamente se llevó un paquete de cerveza.

Las autoridades ya trabajan en la recopilación de evidencia para tratar de identificar y localizar al presunto responsable de estos hechos.

El panorama de inseguridad también incluye agresiones directas contra la población. El pasado sábado por la noche, una mujer fue golpeada y asaltada en otro punto de Matamoros, siendo trasladada al Hospital General debido a las lesiones sufridas.

En las últimas semanas, tiendas de conveniencia, comercios del primer cuadro y ciudadanos han sido blanco de la delincuencia, lo que evidencia un incremento en los robos y hechos violentos.

Ante esta situación, comerciantes y habitantes han manifestado su preocupación y han hecho un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y aplicar estrategias que permitan frenar la ola delictiva que afecta distintos sectores de la ciudad.


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