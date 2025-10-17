Cerrar X
Tamaulipas

Aterrizaje forzoso moviliza a Protección Civil en Aldama

Esta tarde, una aeronave realizó un aterrizaje forzoso, lo que provocó la rápida movilización del personal operativo de Protección Civil Tamaulipas

Esta tarde, una aeronave realizó un aterrizaje forzoso en el municipio de Aldama, lo que provocó la rápida movilización del personal operativo de Protección Civil Tamaulipas. 

Los tripulantes recibieron atención inmediata tras el incidente.

Con apoyo de un dron, las autoridades pudieron localizar la aeronave y coordinar la atención médica prehospitalaria de manera eficiente; los cuerpos de emergencia permanecen en la zona para  la evaluación de la situación.


