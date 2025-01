Aumenta la tensión en la frontera norte por políticas migratorias

La tensión crece en la frontera norte de México ante los posibles cambios en las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, cuyo enfoque en deportaciones masivas y redadas ha generado incertidumbre entre la población migrante.

Este panorama impacta tanto a quienes buscan cruzar hacia el vecino país como a los que permanecen en espera en los albergues fronterizos.

Santos Martínez, un migrante hondureño que llegó a Reynosa junto a sus cuatro hijos menores de edad, expresó su preocupación por quedar varado en México debido a la violencia en su lugar de origen.

"Estoy un poco preocupado porque vengo con cuatro hijos menores de edad, y quedar aquí prácticamente a la deriva en la frontera de México es complicado. No hay forma de regresar; salí por la delincuencia, sería muy difícil volver porque hay muchos problemas y está en riesgo la vida", compartió.

En medio de esta incertidumbre, organizaciones altruistas y comunidades religiosas han intensificado su apoyo a los migrantes. Desde la distribución de alimentos calientes hasta la donación de ropa y cobijas, buscan mitigar los efectos de la crisis migratoria.

Marisela Hernández, del Ministerio Torre Fuerte, explicó el compromiso de su grupo:

"Estamos ofreciendo sopas caseras, comida de verdad, hecha con amor y con la ayuda de Dios. Él es quien suple, y mientras Él nos siga apoyando, continuaremos ayudando a quienes lo necesiten".

Por otro lado, migrantes que han logrado regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos han regresado a los albergues para brindar consejos y tranquilizar a quienes temen las nuevas políticas.

Francisco Hernández, residente del Valle de Texas, destacó la importancia de la legalidad:

"No hay motivos para preocuparse si se cumplen las leyes. Lo que escucho en las noticias es que deportarán a quienes cometan delitos, no a todos. "La gente trabajadora y honesta no debería temer".

A pesar de estos mensajes, la desaparición de la aplicación CBP ONE, herramienta clave para tramitar cruces legales hacia Estados Unidos, aumenta la preocupación ante el posible aumento de deportaciones. Los albergues en Reynosa, como Senda de Vida, se preparan para recibir a más migrantes y solicitan apoyo de la comunidad y las autoridades.

Héctor Silva, director de Senda de Vida, subrayó la necesidad de donaciones:

"Recibimos cobijas y chamarras para atender a las 500 personas que ya tenemos aseguradas en nuestros albergues. Si llega una ola masiva de deportaciones, como ha anunciado el presidente de Estados Unidos, solicitaremos más apoyo del gobierno y agradecemos a las comunidades que nos han ayudado".

Con la atención internacional puesta en la frontera, Reynosa enfrenta un desafío humanitario que demanda respuestas rápidas y coordinación entre los gobiernos y organizaciones civiles para atender las necesidades de los migrantes.





