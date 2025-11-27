Bloqueos de productores 'revientan' comercios fronterizos

Los bloqueos de productores agrícolas en el norte de Tamaulipas cumplieron ayer su tercer día consecutivo, afectando seriamente la movilidad en distintos tramos carreteros de la frontera y generando preocupación por el impacto en el comercio internacional.

Uno de los puntos más críticos es el puente internacional de Nuevo Progreso, utilizado de forma constante para el traslado de granos hacia Estados Unidos.

A esto se suma el cierre del puente internacional Reynosa-Pharr, por donde diariamente cruzan alimentos, mercancías y partes de ensamblaje que abastecen a la industria estadounidense.

La prolongación de los bloqueos ha encendido alertas sobre las consecuencias económicas para ambos lados de la frontera.

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, llamó al diálogo y se dijo dispuesto a buscar una solución conjunta con el sector agrícola.

“Es un tema complejo; el sector comercial, el sector productivo son fuertemente afectados, no nada más en Reynosa, sino en muchas partes del país, y estamos en la mejor disposición siempre del diálogo”, dijo el alcalde.

Hasta ahora, ninguna empresa ni organismo de transporte de carga ha fijado postura sobre las afectaciones derivadas de los bloqueos. Sin embargo, el alcalde adelantó que en breve sostendrá conversaciones con sus homólogos de Texas, donde numerosas familias dependen del flujo comercial que pasa por los cruces fronterizos de Reynosa.

“Hemos hablado con ellos, pero ahorita los afectados no nada más están en el Valle de Texas. Lo que pasa por Reynosa —acuérdense que Reynosa es el puente por donde pasan más perecederos a nivel nacional— incluye tomate, cebolla, aguacate, mango y muchos otros productos que van a diferentes partes de Estados Unidos. Cuando cortas esa circulación, este flujo vehicular, estás afectando comercialmente también a toda esa población de Estados Unidos que vive de la agricultura mexicana.”

Los productores mantienen su postura en espera de una respuesta del Gobierno Federal, mientras los bloqueos continúan generando pérdidas económicas y tensiones en la región fronteriza.

Proponen alternativas

Autoridades municipales proponen una reconversión agrícola que permita diversificar las siembras y abrir nuevas oportunidades de mercado.

Entre las opciones planteadas se encuentra el cultivo de soya y agave, este último vinculado a un proyecto para impulsar la denominación de origen del mezcal en la región.

