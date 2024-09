Brindan 225 policías seguridad a funcionarios

En Tamaulipas un total de 225 elementos de la Guardia Estatal, brindan seguridad a funcionarios, instalaciones y edificios públicos del gobierno del estado en los 43 municipios de la entidad, dicha protección incluye al actual gobernador Américo Villarreal Anaya, algunos secretarios y al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, informó Baltazar Gutiérrez Yáñez.

El director de Seguridad a Personas, Instalaciones y Edificio Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dijo que de acuerdo al Artículo 10, en materia de seguridad pública, el apoyo proporcionado por parte del grupo de escoltas debidamente capacitados es para resguardo de los inmuebles donde pernocta o despacha el titular del poder ejecutivo, el secretario de seguridad pública, el secretario general de gobierno y el fiscal general de justicia de Tamaulipas.

“Por el momento no se prevé incrementar el numero de escoltas porque la mayoría de los elementos de la secretaría de seguridad pública están para garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos y es lo que absorbe la mayor parte del personal, es lo que ven ustedes en la calle, no lo absorbe totalmente la dirección y el personal desplegado lo tiene operaciones, no su servidor”, señaló.

Dijo que todos los elementos de la Guardia Estatal que realizan labores de seguridad para este grupo de altos mandos, pasan por diversos filtros como de personalidad, conducta, capacitación y no se eligen al azar ni mucho menos están por cuestiones del destino.

“Todos los elementos son constantemente supervisados y se les manda traer para cursos o actualizaciones, esa es la parte que nos corresponde y son de máxima confianza, hombres y mujeres”, dijo Gutiérrez Yáñez.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de elementos de la Guardia Estatal que brindan labores de custodia al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, refirió que se trata de información reservada de acuerdo a la Ley de General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley de Transparencia del estado de Tamaulipas.

