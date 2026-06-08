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Tamaulipas

Buscan abrir más espacios culturales a artistas locales

La Comisión de Cultura de Reynosa ofreció gestionar recintos municipales para que grupos independientes presenten sus obras teatrales

  • 08
  • Junio
    2026

La presentación de una obra de teatro en aulas de enseñanza y oficinas particulares, ante la falta de acceso a espacios culturales municipales, reavivó el debate sobre el aprovechamiento de los recintos públicos destinados a la promoción del arte y la cultura en Reynosa.

La situación generó cuestionamientos hacia las autoridades municipales, debido a que diversos inmuebles fueron construidos precisamente para acercar las expresiones artísticas a la ciudadanía, pero continúan siendo señalados por algunos promotores culturales como espacios de difícil acceso para los grupos independientes.

Al ser consultada sobre el tema, la coordinadora de la Comisión de Cultura en el Cabildo de Reynosa, Juana Alicia Sánchez, reconoció la necesidad de que las agrupaciones teatrales cuenten con escenarios adecuados para presentar sus trabajos y se comprometió a gestionar alternativas para que puedan utilizar recintos municipales.

La regidora pidió a los colectivos interesados formalizar sus solicitudes mediante oficios dirigidos al Ayuntamiento y a la propia comisión, con el fin de dar seguimiento a cada caso y facilitar espacios más apropiados para las presentaciones culturales.

"Les voy a solicitar que por favor hagan oficio para el alcalde con copia para mí, como coordinadora de la Comisión de Cultura, para que se presenten en un recinto, en un lugar bonito, para que luzca", expresó.

Sánchez reconoció que actualmente algunos grupos se ven obligados a realizar sus actividades en oficinas o salones de enseñanza, situación que consideró puede mejorarse mediante la coordinación con el gobierno municipal.

"Ahorita estamos viendo que están presentándose aquí en la oficina que tiene ella como oficina y salones de enseñanza, pero que se acerquen con una servidora y con todo gusto vamos a tramitar para que puedan presentar sus obras en un lugar bonito", agregó.

Las declaraciones fueron interpretadas como un compromiso para revisar las condiciones de acceso a los espacios culturales públicos y responder a una demanda constante de la comunidad artística local, que busca una mayor apertura de los recintos municipales para el desarrollo de sus actividades.


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