Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T114739_416_25170baa77
Tamaulipas

Buscan sustentabilidad con control de plagas en cítricos

Se colocan frascos con adultos recién emergidos cerca de brotes tiernos para Tamarixia radiata y se liberan larvas en zonas con presencia de plaga

  • 07
  • Noviembre
    2025

Productores del centro de Tamaulipas junto con la Junta Local de Sanidad Vegetal  realizan  liberaciones de enemigos naturales, como Tamarixia radiata y Crysoperla, que son altamente efectivos y complementarios para la lucha contra enfermedades de los cítricos, especialmente el vector del Huanglongbing (HLB). 

En esta primera etapa se  liberan 1,400 individuos de Tamarixia radiata por hectárea, dependiendo del nivel de infestación de las huertas. La cantidad de Crysoperla puede variar por hectárea. Su combinación potencia el control biológico y mejora la sanidad del huerto.

Tamaulipas sigue siendo el segundo productor nacional de naranja, solo superado por Veracruz. 

b850f1d8-bcf8-49e5-ac0e-2b830d7d1f2b.jpg

Adicionalmente, en Tamaulipas hay 34,622 hectáreas dedicadas al cultivo de naranja; cifra que representa el 9.8 % del total del país. Padilla, Güémez, Hidalgo, Llera, Victoria y González son los municipios líderes en la producción de naranjas en el estado. Sin embargo, la producción del estado se ve amenazada por plagas como el dragón amarillo conocido como HLB. 

Estos enemigos naturales se liberan en huertos previamente seleccionados, distribuyéndolos de forma uniforme en diferentes puntos a fin de combatir la enfermedad. Se colocan ramas o frascos con adultos recién emergidos cerca de brotes tiernos para Tamarixia radiata y se liberan larvas o adultos de Crysoperla en zonas con presencia de plaga.

Requisitos para la liberación

  • Presencia de la plaga hospedante.
  • Temperatura moderada.
  • Suficiente follaje joven.
  • Evitar aplicaciones recientes de insecticidas que puedan afectar a los organismos liberados.

Beneficios del control biológico

  • Reduce la contaminación ambiental.
  • Protege la fauna benéfica.
  • Evita la resistencia de las plagas.
  • Contribuye a la producción sustentable de cítricos.

dfd5f627-938c-410f-b60f-a08e9cff44c7.jpg

Importancia de la colaboración de los productores

  • Permiten el acceso a sus huertos.
  • Facilitan el monitoreo.
  • Evitan el uso de insecticidas que afecten a los enemigos naturales.
  • Su colaboración garantiza el éxito del control biológico.

Capacitación y seguimiento

  • Se imparten talleres y pláticas para explicar la importancia de los enemigos naturales y las prácticas adecuadas de manejo integrado.
  • Se promueve el manejo integrado de plagas y el uso racional de insecticidas .

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T092649_335_932ad8f637
Educación soluciona conflicto en Primaria Leona Vicario
finanzas_aguacate_9e6dacf08d
Busca Estados Unidos veto al aguacate mexicano
tamaulipas_desaprecida_fa639d9325
Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T093655_003_3a4a5b62de
Dua Lipa sorprende en Argentina con homenaje a Soda Stereo
aerbghr_e8a9a1ab59
Embajador iraní acusa a Israel de querer dañar lazos con México
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T091937_731_fd443ef41d
México niega tener reporte de atentado contra embajadora israelí
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×