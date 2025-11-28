Cerrar X
Tamaulipas

Celebra Tamaulipas el Día Internacional del Jaguar

El jaguar es el felino más grande de América y se encuentra en la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Tamaulipas y la Reserva de la Biosfera El Cielo

  • 28
  • Noviembre
    2025

Este 29 de noviembre se celebra el Día Internacional del Jaguar, un felino majestuoso que habita en Tamaulipas y es considerado un símbolo de la biodiversidad mexicana.

El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande de América y se encuentra principalmente en la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Tamaulipas y la Reserva de la Biosfera El Cielo

La Comisión de Parques y Biodiversidad, a cargo de Eduardo Rocha, ha implementado programas de monitoreo y conservación para proteger a esta especie.  

El jaguar se encuentra en peligro de extinción en la categoría de “casi amenizado”, en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

WhatsApp Image 2025-11-28 at 1.29.52 PM (1).jpeg

Esta fecha fue establecida en 2018 para promover su conservación y destacar su relevancia cultural y ecológica en América. 

Cuidados y Monitoreo

La Comisión  de Parques y Biodiversidad  realiza esfuerzos para proteger al jaguar, incluyendo:

  • Monitoreo con cámaras de foto trampeo: se han instalado estaciones de monitoreo en municipios como Gómez Farías, Aldama y Llera para rastrear la presencia y comportamiento del jaguar.
  • Captura y liberación: se han capturado 16 jaguares y se les ha colocado collares de rastreo satelital para estudiar su hábitat y comportamiento.
  • Educación y concienciación: Realizan  talleres y campañas para educar a la comunidad sobre la importancia de la conservación del jaguar. 

Retos con Productores Ganaderos

La presencia del jaguar ha generado conflictos con productores ganaderos, ya que el felino puede atacar sus ganados. Para abordar este problema, el gobierno del estado implementa  programas de compensación para los ganaderos afectados y se trabaja en la creación de corredores biológicos para reducir la interacción entre el jaguar y el ganado. 

WhatsApp Image 2025-11-28 at 1.29.52 PM.jpeg

Países con Presencia del Jaguar

El jaguar se encuentra en 18 países de América Latina, desde México hasta Argentina, incluyendo:

- Belice
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela

Rituales y Significado Cultural

En algunas culturas mexicanas, el jaguar es considerado un animal sagrado y se le asocia con la fuerza y la protección. En Tamaulipas, se realizan rituales y ceremonias para honrar al jaguar y se le considera un símbolo de la identidad cultural.


