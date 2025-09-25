Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_25_at_3_21_49_PM_704bd42655
Tamaulipas

Colapsan calles de Reynosa tras minutos de lluvia intensa

Las vialidades más afectadas se encuentran Oriente 1, 2 y 3 en la colonia Cumbres, la Río Purificación, así como otras calles de la periferia de la ciudad

  • 25
  • Septiembre
    2025

Bastaron unos pocos minutos de lluvia intensa para que las calles de Reynosa colapsaran con encharcamientos que dificultaron la circulación vehicular.

La acumulación de agua se atribuye a la mala disposición de la basura y a la falta de un servicio eficiente de recolección, factores que siguen generando afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Entre las vialidades más afectadas se encuentran Oriente 1, 2 y 3 en la colonia Cumbres, la Río Purificación a la altura de la colonia La Presa, así como la Fuente de Diana, junto a varias calles de la colonia La Joya y de la periferia de la ciudad.

La ciudadanía ha reiterado la urgencia de concluir el sistema de presas proyectado, con el objetivo de erradicar los casos recurrentes de inundaciones y encharcamientos. El municipio ha señalado que la finalización de estas obras está actualmente en manos de la iniciativa privada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_18_at_10_21_04_PM_b4346ae0f7
Arrecia lluvia en la urbe regia; cierran vialidades
Whats_App_Image_2025_09_16_at_7_53_38_PM_97a280e3d2
Refuerzan operativos de bombeo y limpieza en Ciudad Madero
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7ddb289e4d
Tormentas causan estragos en el Área Metropolitana
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_26_at_5_27_38_PM_2_9e35d6d2d7
Celebran jornada “Juventud A Pasos De Gigante” en Saltillo
Whats_App_Image_2025_09_26_at_6_29_58_PM_6aa3988fde
Balacera en Reynosa deja persecución y detenidos
Whats_App_Image_2025_09_26_at_5_54_26_PM_030e52b479
Inicia San Pedro proceso legal para designar a alcalde sustituto
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×