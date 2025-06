Comapa instalará 10 mil medidores de agua en Victoria

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que de enero a la fecha se han instalado más de 6,850 medidores de agua en domicilios de las diferentes colonias de la periferia y adelantó que meta es llegar a los 10 mil aparatos al cierre del presente año en beneficio de los usuarios.

“Hay lugares en la parte norte de Victoria, que tiene jardines grandes, albercas y están pagando una sola tarifa, llena la alberca y no se puede, también en la clase media traemos un grave problema de grandes fugas que se llaman los sapitos, no le dan mantenimiento cada tres o cuatro meses, hasta por el mismo sarro que se crea en el sapito empieza la fuga de agua, entonces si no tienes medidor y tu pagas una tarifa y no sabes cuanto estas consumiendo, además se lo estas consumiendo a la ciudadanía”, dijo Gattás Báez.

Instalar un medidor de agua puede ayudar a las familias a tener un control más preciso de su consumo, lo que les permite pagar solo por lo que realmente utilizan, esto no solo es beneficioso para la economía familiar, sino que también promueve un uso más responsable del agua, un recurso tan valioso.

Además, con un medidor, es más fácil identificar si hay fugas o si se está desperdiciando agua sin darse cuenta.

El alcalde capitalino exhortó a la ciudadanía que no cuenta con el medidor correspondiente para que se acerquen al organismo operador del agua y regularicen su situación y de esta manera contar con un servicio de calidad, con pago fijo

“En el tema de las fugas de agua ya vamos en 158 fugas de las 3,500 con las que se recibió la administración y en donde durante el mes de diciembre se logró llegar a 700 fugas reparadas, actualmente se cuenta con 158 fugas en esta ciudad”, señaló.

Refirió que el 80% de las fugas de agua que se registran en la capital del estado, se encuentran al interior de las viviendas, mientras que el otro 20% se presenta en las calles y banquetas.

