Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T144731_161_8e493f11ff
Tamaulipas

Congreso niega existencia de 'Nómina secreta' en Tamaulipas

El presidente del Congreso de Tamaulipas, y la diputada, ambos de Morena, negaron la existencia de una “nómina secreta” en el Poder Legislativo

  • 12
  • Noviembre
    2025

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, y la diputada Úrzula Salazar Mojica, ambos de Morena, negaron la existencia de una “nómina secreta” en el Poder Legislativo y anunciaron acciones legales contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus colaboradores, a quienes acusaron de orquestar una “guerra sucia” en su contra.

“Tan grande es su miedo que han comenzado esta campaña de desprestigio”, señaló Prieto Herrera, tras los señalamientos de presuntos pagos irregulares.

Salazar Mojica aclaró que la contratación de la esposa del diputado Prieto se realizó durante la pasada legislatura “dentro del marco legal”, y que existe timbrado oficial que respalda los pagos. “Es falso que exista una nómina oculta, todo está transparente”, afirmó.

Los pagos en cuestión ascendieron a 40 mil pesos mensuales durante cinco meses, por servicios de análisis, diseño y supervisión de la página oficial del Congreso local.

Prieto insistió en que “no hay delito alguno ni irregularidades”, y calificó las acusaciones como un intento de desprestigio político.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó denuncias formales ante las autoridades correspondientes para que se investigue el caso.

Su dirigente estatal, Luis René Cantú Galván, afirmó que de comprobarse los hechos, constituirían una violación a los principios de legalidad y rendición de cuentas que deben regir el actuar público.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_13_at_1_07_53_AM_1_ade60c6fc0
Denuncian que esposa de Humberto Prieto cobraba en nómina secreta
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T143056_102_62175555ba
Coinciden en que presupuesto 2026 se puede aprobar este año
VICTOR_PEREZ_RECURSOS_4ce6556163
Exige diputado más presupuesto para seguridad en 2026
publicidad

Últimas Noticias

nl_heriverto_trevino_carlos_de_la_fuente_e581573070
Piden que expliquen a detalle participaciones a municipios
deportes_carlos_alcaraz_973767aa59
Alcaraz se jugará el pase a la final en el segundo turno
Whats_App_Image_2025_11_13_at_4_40_40_PM_040abf9c4f
Exigen reanudar clases tras agresión a director y maestra
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×