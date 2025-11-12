Congreso niega existencia de 'Nómina secreta' en Tamaulipas

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, y la diputada Úrzula Salazar Mojica, ambos de Morena, negaron la existencia de una “nómina secreta” en el Poder Legislativo y anunciaron acciones legales contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus colaboradores, a quienes acusaron de orquestar una “guerra sucia” en su contra.

“Tan grande es su miedo que han comenzado esta campaña de desprestigio”, señaló Prieto Herrera, tras los señalamientos de presuntos pagos irregulares.

Salazar Mojica aclaró que la contratación de la esposa del diputado Prieto se realizó durante la pasada legislatura “dentro del marco legal”, y que existe timbrado oficial que respalda los pagos. “Es falso que exista una nómina oculta, todo está transparente”, afirmó.

Los pagos en cuestión ascendieron a 40 mil pesos mensuales durante cinco meses, por servicios de análisis, diseño y supervisión de la página oficial del Congreso local.

Prieto insistió en que “no hay delito alguno ni irregularidades”, y calificó las acusaciones como un intento de desprestigio político.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó denuncias formales ante las autoridades correspondientes para que se investigue el caso.

Su dirigente estatal, Luis René Cantú Galván, afirmó que de comprobarse los hechos, constituirían una violación a los principios de legalidad y rendición de cuentas que deben regir el actuar público.

