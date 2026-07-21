Continúa bacheo en periodo vacacional en calles de Victoria

Las acciones se concentran en la calle Matamoros, entre las calles 25 y 27, en la colonia Héroe de Nacozari, así como en el boulevard Praxedis Balboa

Con el objetivo de ofrecer calles más seguras ante el próximo regreso a clases y la reactivación de las actividades gubernamentales, la Secretaría de Obras Públicas de Ciudad Victoria incorporó una nueva cuadrilla para acelerar el programa de rehabilitación de vialidades.

Por instrucción del alcalde Eduardo Gattás, a partir de esta semana se reforzaron las labores de bacheo en distintos sectores del municipio para mejorar las condiciones de circulación.

Las acciones se concentran en la calle Matamoros, entre las calles 25 y 27, en la colonia Héroe de Nacozari, así como en el boulevard Praxedis Balboa, desde la avenida Carlos Adrián Avilés hasta el acceso al recinto ferial.

De igual forma, las cuadrillas realizaron trabajos en el libramiento Emilio Portes Gil, entre la avenida Zeferino Fajardo y el libramiento Naciones Unidas, además de la calle Águila Azteca, entre las avenidas Pajarito y 16 de Septiembre.

El Gobierno de Ciudad Victoria informó que el programa de conservación de vialidades continuará durante esta semana, por lo que exhortó a los automovilistas a circular con precaución en las zonas donde se desarrollan las obras.