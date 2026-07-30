Este proyecto permitirá ampliar los servicios médicos que se ofrecen actualmente, incluyendo la realización de cirugías menores

Inicio / Tamaulipas / Cruz Roja Matamoros rebasa 20% de recaudación en colecta anual

La Cruz Roja Mexicana en Matamoros logró superar en un 20 por ciento la recaudación obtenida el año pasado durante su colecta anual, informó su presidente, Mario Ramírez.

El titular de la institución señaló que, aunque aún se encuentran en los últimos detalles para definir el monto final, los resultados ya reflejan una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

“Íbamos ya un 20 por ciento arriba del año pasado”, destacó.

Ramírez explicó que los recursos recaudados serán destinados principalmente a fortalecer la infraestructura de la institución, con el objetivo de habilitar un área de hospitalización dentro de la Cruz Roja.

Permitirá ampliar los servicios médicos que ofrecen actualmente

Indicó que este proyecto permitirá ampliar los servicios médicos que se ofrecen actualmente, incluyendo la realización de cirugías menores, lo que representará un beneficio importante para la población.

Finalmente, el presidente de la Cruz Roja en Matamoros agradeció el apoyo de la ciudadanía, al señalar que estas aportaciones permiten continuar mejorando la atención que se brinda a quienes requieren servicios de emergencia y atención médica.