Darán cárcel en Tamaulipas por uso de drones con fines delictivos

“Lo que pasa es que no se propuso que sea ilegal la utilización de drones, es la utilización con fines delictivos o con fines de ataque a las corporaciones o con fines de espionaje a las corporaciones de seguridad, el uso de los drones seguirá siendo permitido, eso no es lo que se abordó en la iniciativa, mira, todas las leyes son perfectibles, no hay leyes perfectas, entonces habremos de evaluar el tema y si hay que hacerle una modificación o si hay que complementar la iniciativa, pues se puede hacer, estamos en tiempo”, señaló.