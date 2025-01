Denuncian a alcalde de Altamira por despojo; podría ir a cárcel

El alcalde morenista de Altamira, Armando Martínez Manríquez, ordenó la construcción de una calle en un predio particular, sin permiso de por medio y ha evadido por un más de un año responder a la autoridad, lo que podría llevarlo incluso a la cárcel.

La historia de despojo, daño en propiedad ajena, delitos contra la administración pública y evasión de responsabilidades en Altamira, cuyo protagonista es el presidente municipal de Morena, comenzó en diciembre del 2023, cuando en un acuerdo de Cabildo, se decidió rehabilitar los caminos vecinales y ejidales del municipio.

El plan, parecía, no tener mayor problema, el Ayuntamiento recibió por parte de la paraestatal Pemex la donación de asfalto, con el que los viejos caminos de terracería, algunos anegados por maleza y falta de mantenimiento, serían revividos, lo que mejoraría la movilidad de miles de familias que habitan en los alrededor de 40 ejidos hacia la cabecera municipal de Altamira.

Pero, con el programa de rehabilitación, también comenzó la injusticia contra un ciudadano de nombre Félix, quien pidió no poner su apellido por temor a represalias tras ser víctima del despojo ordenado por el Alcalde.

Fue hasta que personalmente constató que por su predio, debidamente circulado, de pronto apareció un camino ejidal, que el afectado se dio cuenta de la decisión arbitraria e ilegal que había tomado el alcalde.

Se trata de una calle, camino ejidal, que atraviesa su propiedad del Ejido de Villa, en un despojo de 1,200 metros de largo, por tres de ancho, que junto a las mismas dimensiones del predio vecino conforman la nueva vía de acceso.

En busca de explicaciones, en enero del 2024, el afectado exigió al alcalde argumentos, pero no hubo uno solo.

La víctima de despojo, por la vía de la mediación, pidió a Martínez una indemnización, pero tampoco hubo respuesta, según relata la abogada de Félix, Gabriela Berenice Ibarra Lozano.

“Entonces van ellos, con fecha 30 de enero del año pasado y presentan el escrito pidiendo informes de quién les autorizó hacer ese camino ejidal dentro de su parcela y se lo dirigen al Alcalde, al Secretario del Ayuntamiento, al Secretario de Obras Públicas y al director jurídico.

“No le dan respuesta, lo traen a vuelta y vuelta, pasa todo febrero, marzo y ellos buscan otra vez al alcalde y resulta que no los pueden atender, porque ya andaba en campaña, pasa la campaña, las elecciones y a finales el 24 de junio ellos van a una mañanera para que les diga por que desde el 24 de enero que se presentaron los oficios no les han informado ni atendido y nosotros no dimos el permiso para que pudieran ese camino”, dijo la abogada.

De hecho, comentó la abogada, el propio Secretario de Obras Públicas del alcalde le advirtió que donde pretendía se construyera un camino, era una propiedad privada y que nunca había existido un paso ejidal, además de no contar con permisos del dueño.

“El propio Secretario de Obras Públicas advirtió en su momento a Martínez Manrique la imposibilidad de hacer el caminos vecinal por dos razones, una: porque ahí no había antes un camino vecinal y se trataba de rehabilitar los que ya había, y dos: porque no había permiso del dueño de la parcela que el alcalde ordenó se afectara”, añadió.

“Tanto el Secretario de Obras Públicas le dijo, es que no hay permiso, no se nos ha firmado, aquí no hay un camino ejidal, aquí estamos entrando a dos parcelas en donde nunca ha estado marcado nada, pues aquí se hace lo que yo digo y aquí lo vas a hacer”.

El propio alcalde, encarado por el afectado y su familia, en un encuentro con periodistas, trató de desacreditar el despojo, asegurando que si tenían permiso para afectar el predio, pero sin mostrar el documento, porque no existe, para tal afectación.

“Él (el Alcalde) les dijo que si había habido el permiso, que los mismos vecinos se lo dieron, y pues mi cliente le dijo pues sí, pero ahí es una parcela y eso es mío, para eso no tiene que darle el permiso nadie más, entonces él se compromete a que van a ir y que van a medir bien, y que si no les beneficia el camino que él se iba a comprometer a volverle a poner los árboles, a ponerle la la cerca”, explico Ibarra Lozano.

Del reconocimiento del delito, dijo la abogada, la administración de Armando Martínez pasó a la negación y al “no vamos a hacer nada”.

“Les dieron una cita en el en el cabildo con el secretario, pero pues no llegan a nada, porque ellos les dicen que ellos (la autoridad) no van a repararles, que ellos no tienen dinero y que no van a hacerles nada, que si acaso les pueden dar una unas plantas para que las pongan ahí, pero que el camino no lo iban a quitar”, apunto.

Dicha negativa a reintegrar el predio despojado, reparar los daños o indemnizar a los afectados, provocó que estos pasaran de las solicitudes de información, a las denuncian formales en contra de Armando Martínez y sus funcionarios.

Lo denuncia

El 7 de octubre del 2024, Félix N, en su calidad de víctima de daño en propiedad ajena y despojo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, misma que quedó registrada bajo la carpeta RAC.917/2024.

De hecho, relató la abogada Ibarra Lozano, en la Agencia del Ministerio Público había renuencia a aceptar la denuncia, por tratarse de un asunto que involucra al Alcalde, por lo que le advirtieron que primero pedirían informes a sus superiores en la capital de Tamaulipas, ante lo que tuvo que advertirles de la obstrucción a la justicia que querían cometer.

A la carpeta, se le han adjuntado los elementos de prueba que confirman que en el predio de Félix existe un nuevo camino, para el que se talaron decenas de arboles con mas de 50 años de vida, se destruyó el cercado y se afectó con palizada y basura, por el paso de particulares que ahora lo usan.

Al mismo se han acreditado constancias de que su cliente nunca otorgó permiso alguno, ni de forma escrita o verbal, ni existe algún comodato para la utilización como paso vecinal.

Ibarra Lozano dijo que de estas pruebas han dado fe peritos de la Fiscalía.

A Martínez Manríquez en una audiencia de vinculación a proceso se le pondrían adjudicar por lo menos tres carpetas de investigación por igual numero de delitos: Despojo, abuso de autoridad y desacato a un mandamiento ministerial.

Comentarios