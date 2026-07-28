Denuncian invasión de banquetas por comercio informal

Ciudadanos reportan la ocupación de banquetas y calles para ventas informales; autoridades reciben además denuncias por contaminación y maltrato animal

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Alberto Simone García, informó que ciudadanos han presentado diversas denuncias relacionadas con la invasión de la vía pública por personas que utilizan banquetas e incluso calles para la venta de artículos.

El funcionario explicó que estas quejas forman parte de múltiples reportes ciudadanos que incluyen problemáticas como maltrato animal, contaminación y autos en estado de abandono; sin embargo, destacó que el uso indebido de espacios públicos para actividades comerciales es una situación recurrente.

Detalló que se han detectado casos donde vecinos colocan objetos como lavadoras, sanitarios y otros artículos en venta no solo sobre la banqueta, sino también sobre la calle, lo que representa una obstrucción doble al libre tránsito.

Exhortan a liberar banquetas y calles utilizadas para ventas

Ante estas situaciones, indicó que personal de la dependencia acude directamente a dialogar con los involucrados, exhortándolos de manera cívica a retirar los objetos y respetar los espacios públicos, señalando que cualquier actividad comercial debe realizarse dentro de propiedades privadas o locales establecidos.

Simone García subrayó que actualmente no existen operativos específicos para sancionar estas conductas, ya que los casos son atendidos de manera puntual tras denuncias recibidas en programas ciudadanos, medios de comunicación o plataformas municipales. Añadió que, aunque el reglamento contempla sanciones, por ahora se prioriza el llamado de atención.

“El 99 por ciento de las personas acatan las indicaciones”, afirmó, al señalar que mediante el diálogo se ha logrado avanzar en la recuperación del orden urbano.

Finalmente, recordó que para operar un negocio formal es necesario contar con permisos como uso de suelo, licencia de funcionamiento, autorización de Protección Civil y registro como generador de residuos, invitando a la ciudadanía a regularizarse y contribuir a una ciudad más ordenada.