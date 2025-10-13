Cerrar X
Tamaulipas

Destruye FGR 23 vehículos con blindaje artesanal en Reynosa

Estas unidades fueron relacionadas con 21 expedientes, por ser aparentemente utilizadas por miembros del crimen organizado

  • 13
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de la República destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal de los denominados "monstruos" en Reynosa, Tamaulipas.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se llevó a cabo la destrucción de los vehículos relacionados con 21 expediantes, los cuales fueron asegurados en diversas acciones desplegadas en la entidad y que eran utilizadas aparentemente por miembros de grupos delictivos.

En dicho evento, se contó con la presencial del Ministerio Federal para coordinar la identificación y dilegncias, además de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control de la FGR, para verificar que el procedimiento se llevara a cabo dentro de la ley.


