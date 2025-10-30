Día de Muertos y Halloween se unen en la cultura fronteriza

En los pasillos de la Escuela Normal Urbana “Cuauhtémoc”, la tradición mexicana del Día de Muertos se conjugó con la estadounidense de Halloween, para realizar un festejo muy fronterizo.

Las Catrinas convivieron con Blanca Nieves y la Mujer Maravilla, brujas y zombies, alrededor del altar de muertos que se instaló en el patio central del plantel, donde se realizó un desfile de catrinas y un desfile de disfraces, así como exhibición de catrinas elaboradas con material reciclado por las y los estudiantes.

Rosa Elizondo, directora de la Normal, dijo que el objetivo principal del evento es preservar las tradiciones mexicanas, pero al estar en frontera, se tiene una gran influencia de las tradiciones norteamericanas, y se permite a los alumnos manifestar su gusto por ambas.

“Tratamos de tener el respeto de separar ambas tradiciones, nuestra tradición cultural del Día de Muertos por supuesto que encabeza este evento, es la primera, pero también no dejamos de pertenecer y tener la influencia de otra cultura.

“Los estudiantes tienen el privilegio o el permiso de conocer y de practicar la cultura que tenemos aquí en Estados Unidos, pero predomina más lo que es el Día de Muertos”, explicó.

Como cada año se realizó el concurso de catrinas y catrines, en el que los participantes sorprendieron con su creatividad tanto en el maquillaje como en las prendas y personificación.

También destacó el altar de muertos organizado por el Departamento de Extensión y Difusión Normalista a cargo del profesor David Ojeda, que este año fue dedicado al profesor Rafael Ramírez.

David Ojeda explicó que los alumnos investigaron el significado del altar de muertos para poder elaborarlo con base en el simbolismo y cumpliendo todas las características y requisitos.

“Tiene sus siete niveles, cada nivel tiene un significado, y hoy los futuros maestros de México hacen hincapié en conservar esta bonita tradición.

“Cada año tratamos de hacer algo novedoso, en este año podemos decir que gracias a la maestra Dinorah Tello y el material reciclado, dos grupos se dieron a la tarea de diseñar unas catrinas, grandes que están de exhibición”, mencionó.

Sobre el desfile de Halloween, mencionó que es una cultura vecina que se abraza.

“Dicen que, a veces, lo que no quieres, pero que te permea de tal grado que te abraza y te abraza fuerte, hazlo tuyo. Y en esta ocasión, el desfile de Halloween o los disfraces de Halloween, pues no es una costumbre, no es una tradición de nosotros.

“Sin embargo, por vivir en esta línea fronteriza, pues ya la hemos hecho nuestra, y también, a través de la sociedad de alumnos se tiene el desfile de Halloween”, refirió.

