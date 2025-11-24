Disputan 39 aspirantes la Fiscalía de Tamaulipas

La carrera por convertirse en el próximo Fiscal General de Justicia de Tamaulipas inició con una sorpresa mayúscula: 39 aspirantes lograron colarse a la lista final, una cifra inusualmente alta que revela el interés –y la disputa– por encabezar la institución clave en la investigación de delitos en la entidad.

Entre los nombres más destacados y favoritos para ocupar la posición que dejará Irving Barrios Mojica a partir del próximo mes están el actual Fiscal Anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo; y el titular de Seguridad Pública del municipio de Victoria, José Javier Córdoba González.

Entre las mujeres llaman la atención Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos y exdiputada priista, y Celina Arjona, funcionaria del Poder Judicial Federal y exagente del Ministerio Público.

Están Alfonso Manuel Moreno Castillo, abogado con maestrías en pedagogía y derecho penal, exagente del Ministerio Público federal; el penalista tampiqueño Jorge Olvera Reyes, abogado, autor de obra jurídica y vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

También Eustacio Reyes Hernández, abogado civil de Tampico reconocido por su práctica privada y su labor altruista; y Martha Patricia Rodríguez Salinas, jueza de control y enjuiciamiento conocida por sentencias relevantes contra exfuncionarios.

También figura Juan Hernández Flores, presidente del Colegio de Juristas y especialista en atención a víctimas y amparo; Jesús Rubén Espinoza Huerta, juez de ejecución penal con experiencia en tribunales del sur del estado; y César Alejandro Ávalos González, director de la Defensoría Pública. A ellos se suman Francisco Narro Martínez, notario público en Reynosa; Giovanni Francesco Barrios Moreno, activista y actual secretario de Seguridad Pública en Reynosa; y María Bertha Alicia Navarro Pérez, jueza de control desde 2019.

Entre las aspirantes se encuentra Judith Janet Rueda Fuentes, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Matamoros; así como Dionicio Saldaña Jaramillo y Abel Hernández Ortiz, ambos agentes del Ministerio Público en activo. También participa Carolina González Maldonado, responsable jurídica y de transparencia en la Secretaría de Seguridad Pública estatal; y Everardo Pérez Luna, juez de lo familiar en Tampico, Madero y Altamira.

Alicia Montes Beltrán, exagente del Ministerio Público y actual jefa de Defensoría Pública; y César Manuel Cavazos González, abogado y secretario jurídico del PRI en Nuevo León. Se suma Daniel Alberto Vargas Cortés, abogado incluido en la terna para fiscal en 2018; Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, abogado y contador especializado en combate a la corrupción; y también participan Reyna Karina Torres Barrientos, exjueza de oralidad penal; Miguel Arellano Canales, funcionario con experiencia en fiscalías de Tamaulipas y Guerrero; Rodolfo Rodríguez Sena, académico y doctor en Derecho; y Kelvin Castillo Garza, exintegrante de la Comisión Estatal de Búsqueda. A ellos se suman Irma García Villagómez, Irene Josefina Rivera y Eréndira Yesenia Saldaña Narváez, todas agentes del Ministerio Público.

Finalmente, participan Jesús Alarcón Benavides, secretario de tribunal de circuito en distintas materias; Ma. Elva Villagómez Rosales, jueza de primera instancia; y Marisol Ivette Borja Lara, agente del Ministerio Público desde 2015.

