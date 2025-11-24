Cerrar X
tamaulipas_fiscalia_cb0a7cc35e
Tamaulipas

Disputan 39 aspirantes la Fiscalía de Tamaulipas

Un total de 39 candidatos, entre fiscales, jueces y abogados, compiten para ocupar el cargo de Fiscal General de Tamaulipas.

  • 24
  • Noviembre
    2025

La carrera por convertirse en el próximo Fiscal General de Justicia de Tamaulipas inició con una sorpresa mayúscula: 39 aspirantes lograron colarse a la lista final, una cifra inusualmente alta que revela el interés –y la disputa– por encabezar la institución clave en la investigación de delitos en la entidad. 

Entre los nombres más destacados y favoritos para ocupar la posición que dejará Irving Barrios Mojica a partir del próximo mes están el actual Fiscal Anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo; y el titular de Seguridad Pública del municipio de Victoria, José Javier Córdoba González. 

Entre las mujeres llaman la atención Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos y exdiputada priista, y Celina Arjona, funcionaria del Poder Judicial Federal y exagente del Ministerio Público. 

Están Alfonso Manuel Moreno Castillo, abogado con maestrías en pedagogía y derecho penal, exagente del Ministerio Público federal; el penalista tampiqueño Jorge Olvera Reyes, abogado, autor de obra jurídica y vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

WhatsApp Image 2025-11-24 at 1.07.57 AM.jpeg

También Eustacio Reyes Hernández, abogado civil de Tampico reconocido por su práctica privada y su labor altruista; y Martha Patricia Rodríguez Salinas, jueza de control y enjuiciamiento conocida por sentencias relevantes contra exfuncionarios. 

También figura Juan Hernández Flores, presidente del Colegio de Juristas y especialista en atención a víctimas y amparo; Jesús Rubén Espinoza Huerta, juez de ejecución penal con experiencia en tribunales del sur del estado; y César Alejandro Ávalos González, director de la Defensoría Pública. A ellos se suman Francisco Narro Martínez, notario público en Reynosa; Giovanni Francesco Barrios Moreno, activista y actual secretario de Seguridad Pública en Reynosa; y María Bertha Alicia Navarro Pérez, jueza de control desde 2019. 

Entre las aspirantes se encuentra Judith Janet Rueda Fuentes, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Matamoros; así como Dionicio Saldaña Jaramillo y Abel Hernández Ortiz, ambos agentes del Ministerio Público en activo. También participa Carolina González Maldonado, responsable jurídica y de transparencia en la Secretaría de Seguridad Pública estatal; y Everardo Pérez Luna, juez de lo familiar en Tampico, Madero y Altamira. 

Alicia Montes Beltrán, exagente del Ministerio Público y actual jefa de Defensoría Pública; y César Manuel Cavazos González, abogado y secretario jurídico del PRI en Nuevo León. Se suma Daniel Alberto Vargas Cortés, abogado incluido en la terna para fiscal en 2018; Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, abogado y contador especializado en combate a la corrupción; y también participan Reyna Karina Torres Barrientos, exjueza de oralidad penal; Miguel Arellano Canales, funcionario con experiencia en fiscalías de Tamaulipas y Guerrero; Rodolfo Rodríguez Sena, académico y doctor en Derecho; y Kelvin Castillo Garza, exintegrante de la Comisión Estatal de Búsqueda. A ellos se suman Irma García Villagómez, Irene Josefina Rivera y Eréndira Yesenia Saldaña Narváez, todas agentes del Ministerio Público. 

Finalmente, participan Jesús Alarcón Benavides, secretario de tribunal de circuito en distintas materias; Ma. Elva Villagómez Rosales, jueza de primera instancia; y Marisol Ivette Borja Lara, agente del Ministerio Público desde 2015.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_06_11_PM_531cf90f81
Tiene Tribuna Electoral de Tamaulipas nuevo presidente
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T090929_182_2501a2082e
Arranca oficialmente temporada de Caza de Venado Cola Blanca
publicidad

Últimas Noticias

vivienda_bienestar_sheinbaum_75a7830ad8
Más de 6 mil casas serán entregadas este año: Federación
EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T084851_264_df81bf7c3a
Dan alta a última víctima internada por explosión de pipa en Cdmx
70_millones_medicamentos_2f539c5879
Se han entregado más de 70 millones de medicamentos: Gobierno
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×