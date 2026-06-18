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Eduardo Gattás arranca obras de pavimentación en Las Misiones
Se trata de una obra con 3,132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, dando respuesta a una petición vial de 30 años de espera.
Por Alfredo Uvalle | 18 Junio 2026
El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, dio el banderazo de arranque a las obras de pavimentación en el fraccionamiento Las Misiones, acciones que benefician a más de 5,313 habitantes de este sector de la capital del estado.
Se trata de una obra con 3,132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, dando respuesta a una petición vial de 30 años de espera.
"Te agradezco que utilices bien los impuestos que pagamos para ayudar a muchas familias del fraccionamiento Las Misiones y San Luisito" dijo Jorge Villarreal Robles, habitante del sector, al resaltar que la pavimentación de la calle Misión de 3 Palacios mejorará el flujo vehicular.
"En Victoria vamos por el camino correcto" resaló Gattás Báez al reconocer al grupo de vecinos, con quiénes dio el banderazo de inicio de obra que abarcará siete cuadras entre las calles Misión Loreto y Avenida Michoacán.