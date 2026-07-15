Egresan mil 650 alumnos de preparatorias de Nuevo Laredo

Mil 650 jóvenes concluyeron sus estudios en las preparatorias municipales de Nuevo Laredo, respaldadas por el Gobierno encabezado por Carmen Lilia Canturosas

Un total de mil 650 jóvenes concluyeron sus estudios de nivel medio superior en las preparatorias municipales de Nuevo Laredo, como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Los egresados pertenecen a las preparatorias municipales "Manuel Gómez Morín", "José Vasconcelos" y "Elena Poniatowska", instituciones que han fortalecido su infraestructura, equipamiento y oferta educativa mediante la inversión realizada por la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Reconocen esfuerzo de las y los graduados

La presidenta municipal participó como madrina de generación en las tres ceremonias de graduación, donde felicitó a los estudiantes por concluir esta etapa académica y reiteró el compromiso de su gobierno de continuar impulsando la educación pública.

"Cada joven que hoy recibe su certificado representa una historia de esfuerzo, de sueños y de esperanza. Nuestro compromiso es seguir construyendo oportunidades para que ninguna meta se quede en el camino por falta de apoyo", expresó la alcaldesa durante su mensaje.

La administración municipal informó que ha destinado recursos para mejorar las instalaciones de las tres preparatorias, mediante la ampliación y rehabilitación de espacios educativos que permiten ofrecer mejores condiciones de aprendizaje y favorecer que un mayor número de estudiantes concluya la educación media superior.

La alcaldesa señaló que fortalecer la educación forma parte de la visión humanista de su gobierno, orientada a brindar mayores oportunidades para las juventudes de Nuevo Laredo.

Reconocen excelencia académica y deportiva

Durante las ceremonias, realizadas en el Centro Cultural Nuevo Laredo, se entregaron medallas y reconocimientos a los alumnos con los mejores promedios de cada carrera en los turnos matutino y vespertino, así como trofeos a los primeros lugares de cada generación.

También fueron distinguidos los estudiantes y asesores que representaron a Nuevo Laredo en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia celebrada en Piriápolis, Uruguay, además de jóvenes que obtuvieron resultados destacados en competencias internacionales de tochito y baloncesto.

En representación del personal docente, la profesora María Nidia Benavides agradeció el apoyo brindado por el Gobierno Municipal para fortalecer la educación media superior y ofrecer mejores oportunidades a los estudiantes.

Por su parte, Maryha Monserrath Delgado del Ángel, alumna de la Preparatoria Municipal "Elena Poniatowska", dirigió un mensaje de despedida en nombre de su generación, destacando que esta etapa académica les permitió prepararse para enfrentar nuevos retos personales y profesionales.

Los eventos contaron con la asistencia de autoridades educativas, docentes y familiares de los graduados, entre ellos la presidenta de la Comisión de Educación, Leticia Yazmín Meneses Camino; el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, Joaquín Medina Ontiveros; el secretario de Educación, Javier Acebo Garza, y el director de Educación, Salvador Hernández Carrillo.