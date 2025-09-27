Exalcalde de Matamoros pierde visa tras horas de interrogatorio

Tras permanecer cerca de 14 horas bajo interrogatorio, el exalcalde de Matamoros y actual diputado federal, Mario López Hernández, salió de las oficinas de la segunda inspección del Puente Internacional Viejo escoltado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

De manera extraoficial se informó que a López Hernández le fue retirada la visa y posteriormente devuelto a territorio mexicano.

El legislador condujo personalmente la camioneta Suburban que había permanecido en los patios de inspección del Puente Nuevo, siempre bajo el resguardo de los elementos del CBP.

Comentarios