Explican causas de falta de agua en Reynosa y reanudan suministro

COMAPA Reynosa explicó que la falta reciente de agua se debió a nivel bajo en la presa Anzaldúas y una falla mecánica-eléctrica ya resuelta

Luego de que el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas asegurara que existe suficiente agua en las presas para garantizar el consumo humano y atender las necesidades de la población fronteriza, el gerente general de la COMAPA Reynosa, Felipe Chiw Vega, explicó las causas que provocaron la falta de agua registrada en días recientes en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario señaló que uno de los factores fue la disminución del nivel en la presa Anzaldúas, además de una falla mecánica y eléctrica en la compuerta de la derivadora hacia el canal Anzaldúas, situación que afectó el suministro de agua hacia Reynosa.

"Una de las situaciones fue que el nivel de la presa Anzaldúas está un poco bajo y otro es que tenían un problema mecánico-eléctrico en la compuerta de la derivadora hacia el canal Anzaldúas. Los estuvimos apoyando; fueron nuestros equipos electromecánicos para resolver el problema eléctrico y mecánico. Era una falla menor, se resolvió en ese momento y, como en tres o cuatro horas, quedó resuelto el problema de la compuerta, y ya empezaron a abrir el agua precisamente”, explicó Chiw Vega.

Agregó que las compuertas de la presa Falcón ya fueron abiertas, por lo que el incremento en los niveles de los canales comenzará a reflejarse de manera gradual. Sin embargo, advirtió que otro de los principales problemas que enfrenta el organismo es la elevada cartera vencida de usuarios.

El gerente de la COMAPA indicó que más del 50 por ciento de los usuarios no paga el servicio de agua potable, situación que limita la capacidad financiera del organismo para realizar mantenimiento, ejecutar obras y cubrir el costo de la energía eléctrica necesaria para operar la infraestructura hidráulica.

"Tenemos adeudos de más de 200 meses, 200 meses de adeudo y no quieren pagar, y si no pagan, es más difícil para nosotros tener los recursos para poder hacer las obras y el mantenimiento de los equipos, pagar la energía eléctrica, que esa no se nos perdona. “Por meses es muy difícil para nosotros”, afirmó.

Aunque el Gobierno del Estado sostiene que existe suficiente agua para abastecer a la población, Chiw Vega reconoció que las dificultades económicas podrían seguir afectando la operación del organismo. Por ello, informó que ya se trabaja en una sectorización de las colonias con mayor índice de morosidad.

“Por ejemplo, San Valentín, Nuevo México, muchas colonias, la Juárez; si te pones a pensar en el 50 por ciento, son más de 100 mil usuarios que no pagan el agua, entonces es el 60 por ciento que no paga el agua”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua, al recordar que, aun cuando aumente el suministro, la región norte de Tamaulipas continúa enfrentando condiciones de escasez que obligan a cuidar el recurso.