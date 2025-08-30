Cerrar X
Tamaulipas

Fallece en accidente aéreo el piloto Gilberto Solís

La comunidad aeronáutica y amigos del medio lamentan profundamente el fallecimiento del experimentado piloto Gilberto Solís Campos

  • 30
  • Agosto
    2025

La comunidad aeronáutica y amigos del medio lamentan profundamente el fallecimiento del experimentado piloto Gilberto Solís Campos, mejor conocido como el “Capitán Morris”, quien perdió la vida este viernes 29 de agosto en un accidente aéreo.

De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta que tripulaba presentó una falla mecánica en pleno vuelo, lo que obligó al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia en un sembradío del ejido Doroteo Arango, en el municipio de San Fernando.

Pese a su pericia, el impacto terminó por arrebatarle la vida a los 70 años de edad.

10c62f01-0d3b-4488-9cd3-86678d4b040a.jfif

En la aeronave viajaba también el empresario reynosense Armando Cantú Barragán, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital privado, donde se reporta estable.

“El Capitán Morris” fue ampliamente reconocido por su trayectoria en la aviación civil, especialmente como instructor de vuelo, formando a decenas de jóvenes pilotos que hoy lo recuerdan como un maestro y amigo entrañable.

En redes sociales, amigos y compañeros de profesión expresaron sus condolencias y lo despidieron con mensajes de afecto, destacando su pasión por los cielos y su legado en la formación de nuevas generaciones.

Descanse en paz Gilberto Solís Campos, el querido “Capitán Morris”, que ahora seguirá volando muy alto.

0e92a057-df99-49ce-a425-48852db81fe1.jfif


