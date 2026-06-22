Tres integrantes de una familia fueron arrastrados por la fuerte corriente del río San Francisco, durante la mañana de este lunes

Inicio / Tamaulipas / Fallece familia ahogada en río San Francisco de Ciudad Victoria

Tragedia en Ciudad Victoria. Papá y mamá y su hija de 9 años, perdieron la vida por ahogamiento en el río San Francisco a la altura del kilómetro 12 de la carretera interejidal.

En el sitio se desplegaron elementos de la Guardia Estatal, de la Policía Investigadora, la Unidad de Rescate de Proteccion Civil Estatal, de Periciales de la Fiscalía General de Justicia y el Senefo.

Al lugar arribaron familiares de los tres fallecidos, que lamentablemente fueron arrastrados por la fuerte corriente del río San Francisco.

Otros dos menores que se encontraban a la orilla del cauce, lograron salvarse mientras observaban la escena.

Hace un año una persona de 60 años perdió la vida en las aguas de este mismo río, ayer por la tarde un menor fue rescatado por sus propios familiares cuando era arrastrado por la corriente.

Habitantes de este ejido piden a las autoridades prohibir el ingreso al río el esta zona que es considerada como de alto riesgo.