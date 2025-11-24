Cerrar X
Tamaulipas

Flujo vehicular normal en carretera Ciudad Victoria-El Mante

Aunque se puede observar poco movimiento de unidades, se considera normal porque es cuando disminuye el tránsito de mercancías

Las carreteras que conducen al centro de la república desde Ciudad Victoria, -Rumbo Nuevo y El Mante, respectivamente-, registran un flujo vehicular normal, contrario a lo que se pensaba luego del anuncio de los bloqueos. 

Aunque se puede observar poco movimiento de unidades sobre todo de tráfico pesado inclusive en la Rumbo Nuevo, es normal los lunes, que es cuando disminuye el tránsito de mercancías, porque los traileros aprovechan lo fresco de la noche para movilizar sus unidades sobre todo en fin de semana. 

Durante las mañanas y a esta hora del día no es común ver movimiento de unidades, solo de vehículos particulares que vienen a la capital a realizar algún trámite o visitar familiares. 

Y aunque en el norte y sur del estado donde ya se registran los bloqueos, en ambas vías de la capital sigue fluyendo el tráfico sin ninguna novedad. 

Es probable que los empresarios hayan tomado sus precauciones y movilizaron sus mercancías desde el fin de semana sobre todo al centro de la república porque la carretera Rumbo Nuevo registra cada vez un mayor aforo de vehículos. 

Aunque los transportistas han anunciado más bloqueos carreteros, así como los productores agrícolas en caso de no atender sus demandas, lo preocupante del caso es que se acerca la temporada decembrina y el periodo vacacional, lo que podría generar un caos carretero al no llegar a acuerdos. 

Lo que piden los transportistas y productores agrícolas

Los transportistas demandan más seguridad en las vías de comunicación sobre todo en el centro de la república y los productores agrícolas no están de acuerdo en la reforma a ley  del agua, apoyo al precio del maíz y en el caso de Tamaulipas también del sorgo. 

En el caso de Tamaulipas, de acuerdo al secretario general de Gobierno, Héctor  Villegas González, el tema de seguridad carretero no es problema debido a los operativos que se realizan luego de los acuerdos en las mesas de seguridad que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya. 

En el caso de los apoyos a productores, el encargado de la política interna del estado dijo que seguridad ha atendido al sector rural con diversos programas en apoyo al campo. 

Los bloqueos se registran en la menos 20 entidades y accesos a la Ciudad de México.


