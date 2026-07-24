Fue a denunciar... y terminó detenida por el caso Dafne

Danna Yanina “N” acudió a la fiscalía a presentar una denuncia formal por amenazas, agresiones y maltratos físicos que sufrió dentro de la Academia Militar

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aclaró que Danna Yanina ‘‘N’’ fue detenida cuando acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM), y no mientras rendía una declaración ministerial, como trascendió tras su captura.

Durante entrevistas a medios nacionales, el fiscal Jesús Eduardo Govea explicó que Danna Yanina “N” acudió a la fiscalía a presentar una denuncia formal por amenazas, agresiones y maltratos físicos que ella misma había sufrido dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz por parte de una instructora.

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que la presentación de su denuncia fue probablemente una estrategia derivada de asesoría legal. Sin embargo, la institución no admitió el trámite debido a que la prioridad jurídica del Ministerio Público era cumplimentar la orden de aprehensión por feminicidio que ya estaba liberada en su contra.

Fuentes allegadas a la fiscalía señalaron que la ahora detenida buscaba denunciar abusos en su contra, ya que de acuerdo a su abogado, ella también era víctima de violencia psicológica y física dentro del plantel en donde también fue estudiante; buscaba denunciar formalmente a la sargento encargada de cuidar a las alumnas, identificada como “Estrellita” Mora.

Govea Orozozco precisó que Danna Yanina ya había sido entrevistada previamente dentro de la investigación, al igual que otras personas relacionadas con el caso, por lo que descartó que su captura se hubiera realizado durante una comparecencia voluntaria.

Indicó que la orden fue obtenida tras varios días de investigación, durante los cuales el Ministerio Público integró entrevistas, testimonios y otros actos de investigación que sustentaron la solicitud presentada ante un juez.

Agregó que entre los elementos recabados se encuentran declaraciones de adolescentes que participaron en el campamento de la Academia Militarizada Doenitz, información que permitió construir el análisis que derivó en la imputación.

Actualmente, Danna Yanina “N” enfrenta una audiencia inicial por el delito de feminicidio dentro de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Marina Doienitz en Ciudad Madero.