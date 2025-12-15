Fuga de aguas negras genera riesgo sanitario en Reynosa

Una fuerte fuga de aguas negras registrada en la calle Santos Degollado, en la colonia Capitán Carlos Cantú, se ha convertido en una seria problemática de salud pública para peatones, comerciantes y familias que habitan en el sector.

De acuerdo con los afectados, la situación se ha prolongado durante varios meses, y aunque se han realizado intentos para atender el problema, hasta el momento no se ha logrado una solución definitiva.

Los encharcamientos continúan extendiéndose en la zona, ya que el derrame de aguas residuales no solo se presenta sobre la calle Santos Degollado, sino que también alcanza un tramo de la avenida Rodolfo Garza Cantú.

La acumulación constante de lodo ha intensificado los olores a drenaje, lo que afecta de manera directa a las personas que transitan y realizan actividades comerciales en el área.

La problemática se agrava durante la temporada de lluvias, debido a que el agua contaminada se dispersa a lo largo de la avenida, aumentando los riesgos sanitarios para quienes viven y trabajan en los alrededores.

Ante esta situación, los afectados solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para atender los reportes existentes y brindar una solución definitiva que elimine el problema de raíz.

