Tamaulipas

Fuga de gas provoca evacuación de pacientes en hospital

Autoridades de Río Bravo actuaron de inmediato y ordenaron el traslado preventivo de los pacientes que se encontraban cerca de la zona

  • 27
  • Noviembre
    2025

Momentos de angustia se vivieron este jueves en el Hospital General de Río Bravo, luego de que personal médico y pacientes detectaran un fuerte olor a gas alrededor del mediodía, lo que hizo temer la presencia de una fuga en el área de cocina del inmueble.

Ante el posible riesgo, autoridades del hospital actuaron de inmediato y ordenaron el traslado preventivo de los pacientes que se encontraban cerca de la zona considerada vulnerable. En cuestión de minutos, elementos de la Guardia Estatal y unidades de ambulancias particulares acudieron al lugar para apoyar en la evacuación.

Gracias a la coordinación entre el personal del hospital y los cuerpos de emergencia, nueve pacientes fueron trasladados de forma segura a bordo de seis ambulancias hacia el Hospital Materno Infantil y el Hospital General de Reynosa.

Minutos después, personal de Protección Civil de Río Bravo ingresó al área reportada y confirmó que se trataba de una fuga de gas LP originada en uno de los aparatos utilizados en la cocina. El desperfecto, derivado del tiempo de uso, fue reparado en el sitio.

Las autoridades del hospital y de Protección Civil realizaron una revisión completa de las instalaciones para descartar cualquier otro riesgo y garantizar que el lugar fuera seguro para pacientes y trabajadores.

El incidente fue controlado oportunamente, evitando una emergencia mayor y permitiendo que las actividades en el hospital se normalizaran tras la intervención de los cuerpos de auxilio.


