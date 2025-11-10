Cerrar X
Tamaulipas

Guardia Estatal consolida confianza ciudadana: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal destacó que, a tres años de creada, la Guardia Estatal ha fortalecido su formación y coordinación, ganando la confianza social

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dijo que, a tres años de la creación de la Guardia Estatal, se ha logrado conformar una corporación con mayor formación, capacitación, equipamiento y disciplina, logrando ganar la confianza de la ciudadanía. 

"Trabajamos en inteligencia, trabajamos en prevención y vemos las causas que motivan las conductas delincuenciales para tratarlas de mitigar y evitar”, dijo el mandatario estatal al señalar que hay resultados en los indicadores del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional.

“Eso habla de una medida preventiva, de inteligencia, de permanencia de nuestras Fuerzas de Seguridad y del orden, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, con los que trabajamos coordinados y en unidad, para poder tener estos resultados”, dijo Villarreal Anaya.

Se refirió al tema de investigación e Investigación policiaca, con el objetivo de incrementar la capacidad de prevención del delito y con el equipamiento y reforzamiento de su formación para obtener mejores resultados en la entidad.

Durante su mensaje en la ceremonia de honores a la bandera, evento realizado en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador dijo que Tamaulipas está preparado y trabaja de manera coordinada con el Instituto Nacional de Migración.

Esto con el objetivo de poner en marcha el operativo especial Héroes Paisanos Invierno 2025, que se desplegará del 28 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, a fin de acompañar a los connacionales en su ingreso, tránsito, estancia y salida del país con motivo de las fiestas de fin de año.


