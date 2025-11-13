Cerrar X
Tamaulipas

Implementarán operativo de seguridad en Reynosa por El Buen Fin

Esta temporada de El Buen Fin representa una oportunidad para la reactivación económica y el fortalecimiento del comercio local.

  • 13
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo de Reynosa anunció la puesta en marcha de un operativo de seguridad coordinado con las fuerzas policiales que operan en la región, con el propósito de garantizar el orden y la tranquilidad durante las jornadas comerciales de El Buen Fin 2025, considerado el fin de semana más barato del año.

El titular de la dependencia señaló que estas acciones buscan que los ciudadanos puedan realizar sus compras con confianza y sin contratiempos, al tiempo que reiteró el llamado a consumir de manera responsable y planificada.

“Tiene que hacerse un operativo para que todo se esté llevando a cabo con orden. Recordemos que es el fin de semana más barato del año y es una muy buena oportunidad para cuidar el bolsillo si se hacen las compras inteligentemente, si compramos y buscamos aquellos artículos que realmente necesitamos para el hogar, para el negocio o para la empresa”, expresó el secretario de Desarrollo Económico y del Empleo.

El funcionario destacó que las autoridades municipales y estatales estarán trabajando de forma conjunta para mantener la vigilancia en las principales zonas comerciales, con el fin de prevenir incidentes y fortalecer la confianza entre los consumidores y empresarios locales.

“Es el fin de semana más barato del año, es la mejor oportunidad, y la invitación a la ciudadanía es para que hagan compras inteligentes, adquieran solo lo necesario y así cuiden la economía familiar”, agregó.

La administración municipal recordó que la temporada de El Buen Fin representa una oportunidad para la reactivación económica y el fortalecimiento del comercio local, siempre y cuando las compras se realicen con precaución y responsabilidad financiera.


