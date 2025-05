Joven da a luz a trillizos en hospital materno de Reynosa

Evelyn Yanitze, una joven de 27 años originaria de la Ciudad de México y radicada en Reynosa, vivió una experiencia que pocas mujeres pueden contar al convertirse en madre de trillizos, una posibilidad que ya consideraba probable debido a antecedentes familiares.

“Tengo un niño de siete años, hace un año y medio tuvimos aquí un aborto inevitable, por eso planeábamos embarazarnos, pero nunca nos imaginábamos que iban a ser de tres, mi suegra, la mamá de mi esposo, es cuata”, compartió Evelyn Yanitze Mejía González, madre de los recién nacidos.

El parto múltiple se llevó a cabo en el hospital materno infantil de Reynosa, donde los tres varones permanecen bajo observación en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento, su recuperación avanza con éxito gracias al seguimiento médico y al cuidado constante del personal de salud.

“Afortunadamente, dentro de su situación grave, porque son prematuros y todos los prematuros de esa edad se consideran graves, la evolución hasta el día de hoy, que son las primeras 24 horas, es satisfactoria. Tienen un peso adecuado para la edad gestacional. Son tres bebés, son tres hombrecitos: el primero de 1790 gramos, el segundo de 1650 y el tercero de 1770”, explicó el doctor Eduardo López, director del hospital.

Uno de los primeros retos para la nueva madre fue elegir los nombres de los bebés, un paso necesario para poder iniciar el trámite de sus registros de nacimiento.

“Uno se va a llamar Óscar Mateo, el otro es Eliane Alfredo y el tercero va a ser Edson Leonel. El papá está emocionadísimo ahorita. Los esperábamos para mitad de junio, pero se nos adelantaron. De hecho, ni al baby shower llegamos”, dijo Evelyn.

La celebración del tradicional baby shower ahora dará paso a una etapa de visitas para conocer a los recién nacidos, en la que se espera el apoyo solidario de familiares y amistades a través de canastas de regalo para atender las necesidades de los tres pequeños.

“Hacen falta muchos pañales, muchas toallitas, mucha ropa, de todo. Y el bautizo… No, ahorita no, espéreme, déjeme salir primero de esto y luego planeo el bautizo. Es un billete. Para llegar… y ya ve que según íbamos a llegar al baby shower y faltaba una semana. Familia, salimos todo bien, todos estamos emocionados por los niños y no se preocupen”, expresó la joven madre.





