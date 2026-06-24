Katalyna Méndez propone garantizar servicios públicos de calidad

Esta iniciativa se verá reflejada en la agilización de obras prioritarias como en servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado e infraestructura básica

Ante los problemas en vialidades externados por la propia ciudadanía, la diputada Katalyna Méndez Cepeda presentó la iniciativa de la Ley del Sistema Estatal de Infraestructura Pública para el Bienestar del Estado de Tamaulipas, con la que busca fortalecer la planeación y continuidad de las obras y servicios públicos en la entidad.

Dicha iniciativa plantea que el Gobierno Estatal en conjunto con los municipios trabajen bajo un esquema de coordinación permanente para rescatar, planear y ejecutar proyectos de infraestructura de manera más eficiente.

Busca atender 'de fondo' deficiencias en infraestructura básica y servicios públicos

En su ponencia frente al pleno del Congreso de Tamaulipas, la legisladora destacó que el objetivo de dicha iniciativa se centra en atender de fondo las deficiencias en materia de infraestructura básica y servicios públicos, por lo que se contempla la creación de Mesas de Infraestructura para el Bienestar y de un Banco de Proyectos.

Estos mecanismos permitirían conservar estudios técnicos, diagnósticos y proyectos ejecutivos para que no se pierdan con el cambio de administraciones.

"Escuchamos, nos comprometemos y resolvemos. El conocimiento técnico de los proyectos de agua, saneamiento y obra pública no le pertenece a un partido o a un gobierno en turno; le pertenece a las y los tamaulipecos" sostuvo.

Señaló que esta iniciativa se verá reflejada en la agilización de obras prioritarias como las relacionadas con agua potable, drenaje, alcantarillado e infraestructura básica.

"La seguridad de nuestra gente es lo más importante para construir el estado que todos queremos", expresó. Agregó que contar con calles iluminadas, pavimentadas y funcionales ayuda a recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida en las colonias", recalcó.

Atenderían necesidades de población con servicios públicos de calidad

Méndez Cepeda subrayó que dotar a la población de servicios públicos de calidad representa una deuda histórica con los sectores más vulnerables.

"Cuidamos a nuestras niñas y niños, porque ellos son por quienes construimos el futuro", señaló.

Además, resaltó que esta iniciativa se encuentra alineada con los derechos constitucionales a una vida digna, a la salud y a un medio ambiente sano.