Mantiene programa permanente de vasectomía sin bisturí en Reynosa

La Secretaría de Salud en Reynosa informó que el programa de vasectomía sin bisturí se mantiene de manera permanente en el Distrito de Bienestar para la Salud ubicado en el Centro de Salud del bulevar Morelos, con el objetivo de facilitar a los hombres el acceso a un método de planificación familiar seguro, gratuito y definitivo.

Las autoridades de salud señalaron que los interesados pueden acudir de lunes a viernes, aunque es indispensable realizar una cita previa, ya que el servicio se maneja mediante programación diaria y cuenta con alta demanda.

La responsable del módulo de Salud Reproductiva, la doctora Elisa García, explicó que los hombres pueden solicitar información y agendar su procedimiento a través del número telefónico del módulo, mediante la página oficial de Facebook de la Secretaría de Salud en Reynosa, o acudiendo directamente al Centro de Salud del bulevar Morelos para pedir orientación en el módulo de vasectomía.

“Es una campaña permanente. Ellos pueden acudir de lunes a viernes cualquier día y nosotros les programamos si son candidatos. Deben hacer una cita porque normalmente tenemos pacientes programados y la agenda está llena. Pueden comunicarse por teléfono, por Facebook o venir directamente al centro de salud para pedir información”, explicó.

Indicó que, tras una valoración médica, en algunos casos es posible que el procedimiento se realice el mismo día, siempre y cuando exista espacio disponible en la agenda y el paciente cumpla con los requisitos establecidos.

“Si es posible ese mismo día se programa y se opera. Lo primero es que deben acudir convencidos de que ya tienen la paridad satisfecha, esa es la parte más importante”, señaló.

La especialista añadió que se recomienda que los pacientes acudan sin acompañantes, porten ropa interior ajustada y sigan las indicaciones médicas previas para facilitar el procedimiento y la recuperación.

“Les pedimos de preferencia que vengan solos, que traigan ropa interior ajustada y únicamente eso es lo que solicitamos”, puntualizó.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a los hombres interesados en ejercer una paternidad responsable a informarse y aprovechar este servicio gratuito, de rápida recuperación y que forma parte de las estrategias de salud reproductiva que se implementan en el municipio.

