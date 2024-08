Marchan colectivos de desaparecidos y llegan a acuerdos

“Yo tengo un año que no tengo revisión de expediente, que no me dan búsqueda, si yo quiero una búsqueda tengo que poner yo el punto y que sea positivo, porque si no es positivo la fiscalía ya perdió recursos para apoyar a otros colectivos, nuestros expedientes se están quedando hasta el último, no nos dan información, ningún dato de nuestros familiares, la mayoría de nosotros tenemos denuncia federal y tampoco tenemos ni búsqueda, ni investigación ni nada, por parte de la Fiscalía General de la República ya nos cerraron las puertas, no nos contestan las llamadas, los ministerios públicos se niegan a todo, quienes se encargan de la revisión de expedientes por colectivo, ya no nos contesta”, señaló Sheila Silguero