Vecinos de la colonia Del Bosque denunciaron un apagón de más de 20 horas en plena ola de calor y urgieron a la CFE a restablecer el servicio

Inicio / Tamaulipas / Más de 20 horas sin luz agravan crisis por calor en Tampico

Por Bernardo Gallardo Tampico Tamps. Vecinos de la colonia Del Bosque, ubicada en la zona limítrofe entre Tampico y Altamira, vivieron una de las noches más difíciles del año al permanecer más de 20 horas sin energía eléctrica en medio de temperaturas que alcanzaron entre los 36 y 38 grados centígrados, con sensaciones térmicas superiores a los 45 grados.

La falla, presuntamente ocasionada por la descompostura de un transformador y el daño en líneas eléctricas, dejó sin servicio a decenas de familias desde aproximadamente las 4:00 de la tarde del miércoles; Hasta el mediodía de este jueves, el suministro aún no había sido restablecido, pese a los reportes realizados por los habitantes afectados.

María del Refugio Solís Romero, residente de la colonia fel Bosque, señaló que desde el momento en que ocurrió la avería comenzaron las complicaciones para las familias del sector.

"Como a las 4:05 de la tarde se quemaron los cables aquí por la calle Fresno y desde entonces no tenemos luz; hicimos el reporte desde anoche y nos dijeron que en dos horas venían, pero todavía no llegan, el calor es un infierno, aunque corre un poco de aire no es suficiente, sin abanico y sin clima no se puede estar", expresó.

La situación se agravó durante la madrugada, cuando cientos de personas intentaban descansar en medio del intenso calor.

Además, la falta de energía comenzó a afectar alimentos almacenados en refrigeradores;Marta Laura Rodríguez Gámez, vecina afectada, relató que varios productos ya comenzaban a deteriorarse debido al prolongado apagón.

"Tenemos comida preparada, frijoles, carne y otras cosas en el refrigerador que ya se quieren echar a perder, son pérdidas que nadie nos repone y mientras tanto seguimos sin luz", lamentó.

Entre los más afectados se encuentran niños, adultos mayores y personas con problemas de salud; Esmeralda, otra vecina del sector, explicó que la combinación de calor extremo, falta de energía e incluso interrupciones en el suministro de agua complicó aún más la situación familiar.

"Ya no aguantamos el calor, tengo dos niñas pequeñas y una persona de la tercera edad en casa con insuficiencia cardíaca, no pudimos dormir en toda la noche, es desesperante porque además por momentos tampoco tuvimos agua, con este calor es insoportable", comentó.

Por su parte, Beatriz Solís, residente de la avenida Las Torres, señaló que el problema persiste desde la tarde del miércoles sin que hasta el momento hayan recibido una solución definitiva.

"Desde las cuatro o cuatro y media de la tarde estamos sin luz, ya pasó toda la noche y sigue igual, el calor está muy fuerte y la situación se vuelve cada vez más difícil para todos los vecinos".

Los habitantes del sector hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad para agilizar las reparaciones y restablecer el servicio, al advertir que las altas temperaturas representan un riesgo para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables de la población.