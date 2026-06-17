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Tamaulipas

Matamoros alista su primera planta de pirólisis

La planta transformará residuos plásticos en hidrocarburos reutilizables, generará empleos y se ubicará junto al relleno sanitario de Matamoros

  • 17
  • Junio
    2026

Matamoros se prepara para la instalación de su primera planta de pirólisis, un proyecto que busca transformar residuos en productos reutilizables mediante procesos tecnológicos, así lo señaló el secretario de medio ambiente, Alberto Simone.

Este tipo de planta permite convertir materiales plásticos sólidos en nuevos insumos, al someterlos a un tratamiento que facilita la obtención de aceites, gasolinas y otros hidrocarburos a partir de la basura.

La pirólisis es un proceso termoquímico que descompone materiales orgánicos como biomasa, plásticos y neumáticos a altas temperaturas y en ausencia total de oxígeno.

A diferencia de la combustión, no quema los residuos, sino que los transforma en gas de síntesis, aceites pirolíticos y carbón sólido.De acuerdo con la información disponible, la planta estaría ubicada a un costado del relleno sanitario de Matamoros, lo que permitiría aprovechar directamente los residuos generados en la ciudad.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Alberto Simones, señaló que este proyecto también contribuirá a la generación de empleos en el municipio.

Aseguró además que la operación de la planta no representa un riesgo de contaminación para la ciudad.

Asimismo, indicó que los hidrocarburos y materiales obtenidos durante el proceso no serán destinados a la venta, sino que se utilizarán como parte del propio funcionamiento y aprovechamiento de la planta, la cual podría concretarse en los próximos días en Matamoros.


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