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Tamaulipas

Minimizan incidencia de robos en secundarias de Tamaulipas

Jorge Vázquez, director de una secundaria, aseguró que, pese a las preocupaciones, el número de robos en los planteles no representa una cifra alarmante

  • 04
  • Junio
    2026

Jorge Luis Vázquez Valdéz, director de nivel secundaria en el estado, aseguró que, pese a las preocupaciones sociales, el número de robos en los planteles educativos no representa una cifra alarmante.

Asimismo, descartó que exista una crisis por consumo de sustancias prohibidas en las escuelas públicas, calificando cualquier incidente al respecto como casos aislados.

Al ser cuestionado sobre la situación de seguridad en las escuelas, el funcionario enfatizó que la estrategia de la dependencia se centra en fortalecer el tejido social. “Yo considero que no es muy grave. Es bueno que haya integración, que haya juegos y diversión; por medio de esas actividades logramos una interacción entre la comunidad y la escuela”, señaló.

No obstante, al ser consultado sobre el caso específico de la Telesecundaria "Luis Puebla y Cuadra" en Ciudad Victoria, conocida por ser una de las instituciones más afectadas del país con 85 atracos documentados a lo largo de varios años, donde se ha reportado el robo de cableado y equipo de cómputo, el directivo admitió no contar con información precisa. “No estoy enterado del caso, pero déjenme lo documento y se lo comento para no darle una información equivocada”, respondió.

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Respecto a la presencia de adicciones en el entorno escolar, Vázquez Valdéz fue enfático al señalar que la Secretaría de Educación no tiene casos comprobados. "No lo hemos podido verificar.

Hay versiones que sugieren que podría ser el motivo de algunas conductas, pero no tenemos un certificado médico que confirme que el alumno estaba bajo el influjo de sustancias", explicó.

Sobre el protocolo a seguir ante una sospecha de consumo, el funcionario detalló que el procedimiento requiere pruebas objetivas: “Entregamos al alumno con la recomendación de que se realice un examen en un laboratorio; una vez que se cuenta con el diagnóstico, podemos platicar. No tengo el número exacto de casos a la mano, pero no es gran cosa, son temas aislados en las escuelas”, aseguró.


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