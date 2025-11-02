Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T094633_998_ce96c58599
Tamaulipas

Muere adulto mayor atropellado en el bulevar Del Maestro

La noche del viernes se registró un trágico accidente en el bulevar Del Maestro, a la altura de la calle Elías Piña, en la colonia Narciso Mendoza

  • 02
  • Noviembre
    2025

La noche del viernes se registró un trágico accidente en el bulevar Del Maestro, a la altura de la calle Elías Piña, en la colonia Narciso Mendoza, conocida popularmente como La Chicho, donde un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando la víctima intentó cruzar la vialidad y fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga sin auxiliarlo. Testigos del hecho alertaron a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios.

El hombre, quien no portaba identificación, fue descrito como un adulto mayor de cabello canoso, vestido con pantalón de mezclilla y playera blanca. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital General de Reynosa, donde lamentablemente falleció alrededor de las 22:00 horas.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron una carpeta de investigación con el objetivo de identificar y localizar al responsable del atropellamiento.

El suceso ha generado consternación entre vecinos del sector, quienes piden mayor vigilancia y alumbrado en la zona para prevenir nuevos accidentes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

42998398_d1cf_4830_a74a_60aa831d2af7_a50d250494
Ejército Mexicano asegura armas y explosivos en Tamaulipas
5572ae53_4057_4290_b28d_3f4767651744_e31b528f8c
Campesinos anuncian bloqueos en puentes fronterizos
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T144419_466_e683773855
Gobernador confirma motivo de renuncia de secretario de Finanzas
publicidad

Últimas Noticias

IMG_0217_1abc853242
Refuerza Escobedo seguridad con nueva división blindada
a7c7a534_5320_4917_8b77_d40202371741_4f1978e388
Ausencia de nuevos partidos marca sesión del IEC Coahuila
4c77e2c7_e347_430c_af51_0f23be86c4fb_9bf4ff922f
Estudiantes montan altar en la colonia Gustavo Espinosa Mireles
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×