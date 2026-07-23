Mujer pierde patrimonio familiar de más de 50 años por incendio

El incendio registrado en Matamoros no solo arrasó con una construcción, sino con más de cinco décadas de recuerdos y esfuerzo familiar

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La tarde del miércoles en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, un incendio consumió en su totalidad una vivienda de madera, dejando pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. Esto en la calle Castillo de Chapultepec de la colonia Chapultepec.

La afectada, Elizabeth Rubí Ortega, de 54 años, relató que el inmueble representaba mucho más que un hogar, ya que era patrimonio heredado de sus padres, donde vivió durante gran parte de su vida junto a su hermano.

Explicó que llegó a esa casa cuando tenía apenas siete años de edad, por lo que el lugar guardaba un valor sentimental incalculable al formar parte de su infancia y su historia personal.

Incendio deja familia sin hogar, obligándolos a comenzar desde cero

Aunque quienes se encontraban al interior lograron salir a salvo, el siniestro dejó a la familia sin vivienda, obligándolos ahora a comenzar desde cero. La señora Rubí Ortega señaló que será necesario retirar los restos de la estructura para posteriormente intentar reconstruir su casa.

El incendio no solo arrasó con una construcción, sino con más de cinco décadas de recuerdos y esfuerzo familiar.