No hay agua para más entregas a EUA: Consejo de Cuenca

El Consejo de la Cuenca del Río Bravo alertó que las presas internacionales operan con niveles insuficientes para realizar entregas adicionales de agua a Estados Unidos, e incluso advirtió que, en las condiciones actuales, no se puede garantizar ni el abasto urbano para comunidades fronterizas de México.

El organismo señaló que la propuesta del expresidente Donald Trump de insistir en adelantos de agua carece de sustento técnico y representaría un riesgo para la seguridad hídrica de ambos países.

Según el Consejo, los adelantos ya efectuados han provocado que los distritos de riego 025 y 026 —el sistema agrícola más grande de México— se queden sin agua disponible. Esta situación ha llevado a miles de productores a enfrentar ciclos de siembra comprometidos, reducción de superficie cultivada y pérdidas económicas significativas.

Ante el escenario crítico, advirtieron que en los próximos días podrían suspender el envío de agua a Estados Unidos para priorizar el suministro a los agricultores de Tamaulipas.

“Si siguen tomando agua de las presas mexicanas para adelantar entregas, van a llevar al sistema de riego al colapso. No es exageración: estamos hablando de un daño irreversible para los distritos agrícolas del Río Bravo”, alertó un agricultor de la frontera norte, quien solicitó anonimato ante posibles presiones políticas del gobierno estadounidense.

El productor recordó que el tratado internacional del agua establece ciclos de cinco años para el cumplimiento de las entregas, y que cualquier rezago debe reponerse únicamente en el ciclo siguiente y con agua que fluya de manera natural por los ríos internacionales, no con agua almacenada en presas mexicanas.

El Consejo de Cuenca reiteró que insistir en adelantos violenta el acuerdo bilateral y amenaza con desmantelar el sistema de riego más grande del país, dejando en vulnerabilidad a los agricultores fronterizos y comprometiendo la estabilidad hídrica de toda la región.

