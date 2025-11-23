Cerrar X
Tamaulipas

Nuevo Laredo podría convertirse en epicentro de paro nacional

La Aduana del municipio fue confirmada como un punto crítico dentro del paro nacional convocado por organizaciones de transportistas y agricultores

  • 23
  • Noviembre
    2025

La frontera más importante de América Latina podría vivir este lunes uno de sus días más tensos del año. La Aduana de Nuevo Laredo —responsable de más del 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos— fue confirmada como un punto crítico dentro del paro nacional convocado por organizaciones de transportistas y agricultores.

El anuncio encendió las alarmas: un bloqueo o restricción de acceso en este punto podría paralizar exportaciones, detener cruces comerciales, generar filas kilométricas y golpear de lleno a maquiladoras, fleteras, operadores logísticos y miles de personas que dependen de la movilidad diaria entre ambos países.

Convocantes confirman: el paro va… y Nuevo Laredo sigue en la lista roja

Entre el 20 y 21 de noviembre, voceros de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) reiteraron que la protesta del 24 de noviembre sigue firme y sin cambios.

Ambas organizaciones señalaron que Nuevo Laredo permanece marcado como zona estratégica, junto con otras aduanas de alto impacto como Manzanillo y Veracruz.

¿Qué podría bloquearse en Nuevo Laredo? Esto es lo que se sabe

Aunque los convocantes no detallaron qué puente internacional sería afectado, sí confirmaron que las acciones contemplan:

1. Accesos a los puentes internacionales

  • Cierres parciales o totales en rutas hacia los puentes de carga y comerciales.
  • Afectaciones en los accesos a zonas aduaneras y patios fiscales.

2. Conexiones carreteras clave

  • Posibles bloqueos en la Carretera Nacional (85), vital para el transporte de carga.
  • Interrupciones en rutas utilizadas por tráileres.
  • Riesgo de embotellamientos en el Libramiento Oriente.
  • El impacto no sería menor: el bloqueo alcanzaría tanto al transporte pesado como a exportadores, maquiladoras y operadores que dependen del flujo continuo hacia Laredo, Texas.

¿Qué impacto tendría en la ciudad?

  • Demoras considerables en exportaciones hacia Estados Unidos.
  • Interrupciones logísticas hacia patios de carga y zona aduanera.
  • Filas de camiones de hasta varias horas en los accesos a puentes internacionales.
  • Retrasos para miles de operadores que cruzan diariamente entre ambas ciudades.

Afectaciones directas a maquiladoras, que operan bajo esquemas de suministro justo a tiempo.


